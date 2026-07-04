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Главная Финансы Цены на зерно в июле: какая культура подешевела на 200 гривен

Цены на зерно в июле: какая культура подешевела на 200 гривен

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 06:30
Цены на зерно в Украине: как подешевел ячмень в июле
Комбайн в поле, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжают снижаться цены на ячмень. Зерно дешевеет под влиянием нескольких факторов. В ближайшее время эта тенденция на агрорынке сохранится.

Об этом сообщает Новини.LIVE  со ссылкой на информационное агентство АПК-Информ.

Ситуация на агрорынке в июле

Как отмечается, цены на ячмень снижаются из-за:

  • уборочной кампании;
  • увеличения предложения зерна на рынке;
  • сдержанный спрос со стороны большинства потребителей;
  • соответствующей динамики на экспортном направлении.

По состоянию на 3 июля цены спроса на фуражный ячмень держатся на уровне от 8 000 до 9 500 гривен за тонну. На прошлой неделе зерно стоило на 500 гривен дороже.

Цены на ячмень

На внутреннем рынке цены на ячмень тоже не стоят на месте. Так, как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, за неделю тонна ячменя подешевела почти на 200 гривен.

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По состоянию на 4 июля средняя цена на тонну ячменя на агрорынке составила 8 395 гривен. При этом еще 26 июня ячмень стоил 8 593 гривны за тонну.

Как сообщали Новини.LIVE, цены на рапс также снижаются. На внутреннем украинском рынке тонна рапса стоит более 24 000 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что уборка урожая повлияла на цены на пшеницу. В конце июня пшеница подешевела более чем на 100 гривен за тонну. Покупатели уже ожидают поставок зерна нового урожая.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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