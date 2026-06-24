Ціни на зерно у червні: скільки коштує тонна зерна напередодні жнив

Зерновоз, купюри по 1 тисячі гривень. Фото: УНІАН, Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Напередодні початку нового маркетингового року ціни на пшеницю в Україні знижуються. Та враховуючи, що наближаються жнива, пропозиція щодо продукції поступово зростатиме.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на White Brokers.

Що відбувається з цінами на пшеницю

Головними причинами зниження цін на пшеницю у червні є:

наближення нового маркетингового року;

старт збиральної кампанії.

Зважаючи на це, більшість покупців вже чекають на новий врожай й відмовляються масштабувати закупки зерна старого врожаю.

"Додатковий тиск на ринок створюють очікування збільшення пропозиції після активного початку жнив. Це формує обережні настрої серед трейдерів та стримує попит", — йдеться у повідомленні.

Водночас пропозиція пшениці з боку аграріїв зростає. Напередодні жнив виробники позбуваються старого врожаю, тож конкуренція на ринку посилюється. Найближчим часом на ціни на пшеницю впливтимуть темпи збирання врожаю, врожайність та якість пшениці нового сезону. Саме від цх показників залежатиме подальша динаміка ринку.

Яка ціна пшениці тепер

Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонна пшениці 24 червня 2026 року коштує 9 784 гривень. За останні 8 днів зерно подешевшало на 101 гривню. Так, на початку тижня — 16 червня, тонна продавалася за ціною 9 885 гривень. Однак через поступове зниження вже до 24 червня пшениця подешевшала до 9 784 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, українська кукурудза дешевшає через достатню пропозицію зернової у світі. Ще один фактор, через які ціни пішли вниз — українські аграрії активно продають старі запаси. Через це кукурудза на внутрішньому ринку подешевшала на майже 200 гривень.

Також Новини.LIVE писали про зміни на ринку пшениці. Очікується, що впродовж літа ціни на пшеницю зростатимуть. Через це у деяких країнах може спалахнути голод.