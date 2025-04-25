Цены на подсолнечник — сколько стоит культура в конце апреля 2025 года

Аграрий в поле. Фото: УНИАН

Цена на подсолнечник в Украине в конце апреля остается стабильной. При этом закупочная активность на агрорынке остается на низком уровне.

Об этом говорится в Telegran-канале Spike Brokers.

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Отмечается, что сейчас на внутреннем рынке по подсолнечнику не предвидится серьезных ценовых колебаний.

"На фоне ожидаемого роста урожая в сезоне 2025 года, перерабатывающие предприятия занимают выжидательную позицию, сосредотачиваясь на перспективе повышения маржи в будущей переработке", — говорится в сообщении.

В то же время закупочная активность остается низкой, что способствует накоплению отложенного предложения на новый сезон.

Цены на подсолнечник — какая средняя стоимость тонны

В пятницу 25 апреля, тонна подсолнечника в среднем стоит 25 394 грн, согласно данным на профильном портале Tripoli.land. Примечательно, что в течение последних семи дней цена на агрокультуру росла или же оставалась без изменений.

Фото: Цены на подсолнечник в Украине. Скриншот

Так, в четверг, 17 апреля, тонна подсолнечника торговалась по 25 177 грн — это самое низкое значение. В дальнейшем цена на подсолнечник постепенно росла пересекая отметку в 25 тыс. гривен за тонну.

Так, уже 24 апреля тонна подсолнечника стоила 25 394 грн. По такой же цене подсолнечник продается и 25 апреля.

Напомним, аналитики прогнозируют, что в 2025 году подсолнечник в Украине существенно подешевеет. Для этого есть важная причина.

Также мы рассказывали, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала неутешительный прогноз по урожаю в Украине в 2025 году.