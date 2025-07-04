Цены на зерно в Украине — эксперты объяснили, что будет со стоимостью и урожаем пшеницы

Сбор урожая в Украине. Фото: УНИАН

В Украине уже собирают урожай озимой пшеницы, рапса, сои и гороха. Как ожидается, урожай зерновых в 2025 году будет меньше, чем в прошлом году, однако это не повлияет на цены по одной причине.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE, где руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский объяснил, что будет с ценами на зерновые.

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Цены на зерновые в Украине не будут расти. По мнению Ильи Несходовского, свою роль в этом играет Европейский Союз (ЕС), который вернул пошлины на украинскую аграрную продукцию.

"А экспортировать в тот же Китай, страны Африки и Азии — это более дорогая логистика для фермеров. Поэтому украинский рынок будет насыщенным отечественной продукцией. Соответственно цена в Украине в этом году на зерновые будет стабильной", — сказал Илья Несходовский.

Урожай зерновых — каким он будет в 2025 году

По словам директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, в этом году в Украине должны собрать более 20 млн тонн пшеницы.

"Если погода резко не внесет свои коррективы в качество пшеницы и лето не будет с градом и ливнями, то мы будем иметь такой валовой сбор, который обеспечит полностью традиционный для Украины зернофуражный баланс", — пояснил он.

Что будет с ценами на масло

Что касается масла, то украинские аграрии, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, засеяли достаточные для подсолнечника площади. Поэтому на внутреннем рынке не будет дефицита масла, более того — продукцию даже можно будет экспортировать.

"По состоянию на сейчас есть под пять миллионов гектаров посевов подсолнечника. Именно этой культурой некоторые фермеры пересевали поля, которые пострадали от заморозков. Поэтому ни сейчас, ни в августе существенных колебаний цены на масло не будет. Возможно, будет несущественное подорожание. Но дефицита масла точно не будет", — подчеркнул Коваль.

Напомним, что в Украине растет стоимость пшеницы, которую отправляют на экспорт. Известна причина. Узнавайте также, почему во время жатвы дорожает ячмень.