Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно — стоит ли ждать кардинальных изменений в 2025 году

Цены на зерно — стоит ли ждать кардинальных изменений в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 08:52
Цены на зерно в Украине — эксперты объяснили, что будет со стоимостью и урожаем пшеницы
Сбор урожая в Украине. Фото: УНИАН

В Украине уже собирают урожай озимой пшеницы, рапса, сои и гороха. Как ожидается, урожай зерновых в 2025 году будет меньше, чем в прошлом году, однако это не повлияет на цены по одной причине.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE, где руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский объяснил, что будет с ценами на зерновые.

Реклама
Читайте также:

Цены на зерно в 2025 году — будут ли существенные изменения

Цены на зерновые в Украине не будут расти. По мнению Ильи Несходовского, свою роль в этом играет Европейский Союз (ЕС), который вернул пошлины на украинскую аграрную продукцию.

"А экспортировать в тот же Китай, страны Африки и Азии — это более дорогая логистика для фермеров. Поэтому украинский рынок будет насыщенным отечественной продукцией. Соответственно цена в Украине в этом году на зерновые будет стабильной", — сказал Илья Несходовский.

Урожай зерновых — каким он будет в 2025 году

По словам директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, в этом году в Украине должны собрать более 20 млн тонн пшеницы.

"Если погода резко не внесет свои коррективы в качество пшеницы и лето не будет с градом и ливнями, то мы будем иметь такой валовой сбор, который обеспечит полностью традиционный для Украины зернофуражный баланс", — пояснил он.

Что будет с ценами на масло

Что касается масла, то украинские аграрии, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, засеяли достаточные для подсолнечника площади. Поэтому на внутреннем рынке не будет дефицита масла, более того — продукцию даже можно будет экспортировать.

"По состоянию на сейчас есть под пять миллионов гектаров посевов подсолнечника. Именно этой культурой некоторые фермеры пересевали поля, которые пострадали от заморозков. Поэтому ни сейчас, ни в августе существенных колебаний цены на масло не будет. Возможно, будет несущественное подорожание. Но дефицита масла точно не будет", — подчеркнул Коваль.

Напомним, что в Украине растет стоимость пшеницы, которую отправляют на экспорт. Известна причина. Узнавайте также, почему во время жатвы дорожает ячмень.

урожай зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации