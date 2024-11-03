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Ціни на воду — скільки коштує куб у містах України

3 листопада 2024 15:08
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які тарифи на воду в містах Україні в листопаді
Гроші в руках. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 листопада тарифи на воду для мешканців більшості міст України залишаються на рівні, встановленому 24 лютого 2022 року. Проте в малих громадах, де не потрібно погоджувати підвищення тарифів з Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ситуація виглядає по-іншому.

Про це розповідає 24 Канал.

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Загалом НКРЕКП не збільшувала тарифи на водопостачання та водовідведення для населення.

Хоча з 1 липня 2023 року НКРЕКП підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів на 20–30%, вже 3 липня, у відповідь на наполегливі звернення президента та Кабінету Міністрів, рішення було скасовано. Тарифи повернули до рівня, що діяв з 1 січня 2022 року.

Існує дві категорії тарифів на водопостачання та водовідведення:

  • Для жителів приватного сектору та колективних споживачів, які не займаються господарською діяльністю у сфері водопостачання.
  • Для багатоквартирних будинків, де послуги водопостачання та водовідведення надаються з використанням внутрішньобудинкових систем спеціалізованими підприємствами.

Як зростуть тарифи в громадах

У деяких громадах місцева влада має право підвищувати тарифи без погодження з Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Наприклад, у Каневі Черкаської області виконком міськради 16 жовтня ухвалив рішення про підвищення тарифу на воду з 1 листопада на 10 грн, що становитиме 73,50 грн за централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас у місті Сміла тарифи на воду підвищувалися двічі з початку повномасштабної війни, і з травня 2024 року мешканці сплачують 80,34 грн за централізоване водопостачання та водовідведення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, газопостачальні компанії України оголосили тарифи на природний газ для побутових споживачів на листопад. Основний постачальник — Нафтогаз, який забезпечує газом близько 98% домогосподарств, залишив свою ціну без змін: кубометр газу обійдеться споживачам у 7,96 грн.

Ми також писали, що в Україні вже за кілька місяців можуть суттєво зрости тарифи на комунальні послуги. Підвищення очікується насамперед на опалення та водопостачання.

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