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Ціни на газ — скільки коштуватиме кубометр з 1 листопада

30 жовтня 2024 11:39
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Відомо, які будуть ціни на газ з 1 листопада в Україні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Газопостачальні компанії України оголосили тарифи на природний газ для побутових споживачів на листопад. Основний постачальник — "Нафтогаз", який забезпечує газом близько 98% домогосподарств, залишив свою ціну без змін: кубометр газу обійдеться споживачам у 7,96 грн.

Про це повідомляє "ГазПравда"

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Які будуть ціни на газ з 1 листопада

На ринку газу для населення у листопаді діють 9 постачальників, як і минулого місяця. Серед них п'ять компаній пропонують два варіанти тарифів — річний із фіксованою ціною та місячний зі змінною вартістю, тоді як чотири постачальники працюють виключно за річними тарифами.

Залежно від обраного постачальника, ціна кубометра газу за річними тарифами варіюється від 7,79 до 9,99 грн. Тим часом місячні тарифи коливаються в межах від 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Проте для більшості українських побутових споживачів — це понад 12 мільйонів домогосподарств або 98% ринку — газ постачає "Нафтогаз України" за річною фіксованою ставкою. Тариф у розмірі 7,96 грн за кубометр залишатиметься незмінним для всіх побутових клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Які будуть ціни на газ з 1 листопада 2024 року
Ціни на газ з 1 листопада 2024 року. Джерело: ГазПравда

Що ще треба знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українці отримають більші розміри житлових субсидій через початок опалювального сезону 2024−2025 років. Більшості громадян призначать допомогу автоматично, проте є категорії, яким потрібно буде звернутися за нею особисто.

Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у 2025 році тариф на електроенергію для населення підніметься до 7 грн/кВт. При цьому вартість газу з часом досягне 18-20 тисяч гривень за тисячу кубометрів.

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