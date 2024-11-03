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Цены на воду — сколько стоит куб в городах Украины

3 ноября 2024 15:08
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие тарифы на воду в городах Украины в ноябре
Деньги в руках. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 ноября тарифы на воду для жителей большинства городов Украины остаются на уровне, установленном 24 февраля 2022 года. Однако в малых громадах, где не нужно согласовывать повышение тарифов с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ситуация выглядит по-другому.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Цены на воду в ноябре

В целом НКРЭКУ не увеличивала тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Хотя с 1 июля 2023 года НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для большинства водоканалов на 20–30%, уже 3 июля, в ответ на настойчивые обращения президента и Кабинета Министров, решение было отменено. Тарифы вернули к уровню, действовавшему с 1 января 2022 года.

Существует две категории тарифов на водоснабжение и водоотвод:

  • Для жителей частного сектора и коллективных потребителей, не занимающихся хозяйственной деятельностью в сфере водоснабжения.
  • Для многоквартирных домов, где услуги по водоснабжению и водоотводу предоставляются с использованием внутридомовых систем специализированными предприятиями.

Как вырастут тарифы в громадах 

В некоторых громадах местные власти имеют право повышать тарифы без согласования с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

К примеру, в Каневе Черкасской области исполком горсовета 16 октября принял решение о повышении тарифа на воду с 1 ноября на 10 грн, что составит 73,50 грн за централизованное водоснабжение и водоотвод. В то же время в городе Смела тарифы на воду повышались дважды с начала полномасштабной войны, и с мая 2024 года жители платят 80,34 грн за централизованное водоснабжение и водоотвод.

Что еще стоит знать

Напомним, газоснабжающие компании Украины объявили тарифы на природный газ для бытовых потребителей на ноябрь. Основной поставщик — Нафтогаз, обеспечивающий газом около 98% домохозяйств, оставил свою цену без изменений: кубометр газа обойдется потребителям в 7,96 грн.

Мы также писали, что в Украине уже через несколько месяцев могут существенно увеличиться тарифы на коммунальные услуги. Повышение ожидается в первую очередь отопления и водоснабжения.

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