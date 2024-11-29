Цены на продукты растут — почему дорожает лук

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На этой неделе украинские производители воспользовались возможностью повысить цены на лук. Как отмечают сами фермеры, это стало возможным благодаря значительному росту спроса на продукцию.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Почему растут цены на лук

Также отмечено, что предложение качественного лука на рынке остается ограниченным, поскольку многие хозяйства пока воздерживаются от продажи продукции из хранилищ.

Важно отметить, что рост цен наблюдается только в сегменте лука высокого качества, в то время как предложение овощей среднего и низкого качества значительно сократилось. На сегодняшний день качественный лук украинские фермеры продают по цене 12-17 грн/кг (0,29-0,41 кг/долл), что в среднем на 35% выше, чем в конце прошлой недели.

В настоящее время цены на лук в Украине уже на 16% превышают прошлогодний уровень за аналогичный период. Однако аналитики рынка считают, что такая ситуация носит искусственный характер, ведь многие хозяйства сознательно воздерживаются от продаж по текущим ценам, что лишь усугубляет дефицит лука на рынке.

По сравнению с другими странами региона мониторинга до конца этой недели именно Украина может стать лидером по самым высоким ценам на лук. Эксперты прогнозируют, что в случае дальнейшего закрепления этой тенденции импорт лука в Украину может начаться раньше обычного.

Где выгоднее покупать лук сегодня

По состоянию на 29 ноября 2024 года, согласно данным портала "Минфин", цены на лук значительно отличаются в зависимости от типа и магазина.

Белый лук является самым дорогим в сети Metro, где его цена достигает 99,90 грн за килограмм. Гораздо выгоднее покупать белый лук у Novus или Auchan, где он стоит 44,99 грн и 45,90 грн соответственно. Средняя цена этого вида лука составляет 63,60 грн за килограмм.

Репчатый лук самый дешевый в Metro — всего 15,39 грн за килограмм. Несколько дороже она обойдется в Auchan (16,90 грн) и Novus (17,99 грн), а самая большая цена зафиксирована в Megamarket – 23,70 грн. Средняя стоимость репчатого лука составляет 18,25 грн за килограмм.

Синий лук продается по схожей цене в обеих сетях, где он представлен: в Metro — 29,90 грн за килограмм, а в Auchan — 28,90 грн. Средняя цена на синий лук составляет 29,40 грн.

Таким образом, для экономии следует выбирать магазины в зависимости от нужного вида лука: белый выгоднее покупать у Novus или Auchan, репчатый — у Metro, а синий лук стоит почти одинаково в обеих сетях.

Сколько стоит лук в супермаркетах Украины. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, нынешней осенью цены на овощи значительно выросли из-за сложных погодных условий: летняя жара и засуха существенно снизили урожайность, что повлияло на количество качественной продукции на рынке. Впрочем, в последнее время ситуация начала выравниваться, и стоимость большинства овощей, в частности, картофеля, удалось стабилизировать благодаря активному поступлению импортной продукции.

Мы также писали, что до конца 2024 года в Украине прогнозируется рост цен на хлеб в пределах 10–15%. Это обусловлено удорожанием сырья, энергоносителей и транспортных услуг, существенно влияющих на себестоимость продукции. На сегодня минимальная стоимость одного килограмма хлеба превышает 35 гривен, а подорожание коснется всех его видов.