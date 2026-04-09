Ціни на таксі в Україні: чи будуть нові тарифи для пасажирів

В Україні на фоні подорожчання пального змінюється вартість проїзду у громадському транспорті. Про майбутнє оновлення тарифів вже оголосили, наприклад, у Львові та Києві. Тим часом для багатьох українців залишається актуальним питання щодо того, як зміняться ціни на таксі.

Детальніше про це розповів в етері програми Київський час голова правління Української Таксомоторної Асоціації Андрій Антонюк.

Як формують ціни на таксі в Україні

За останній місяць поїздки на таксі для користувачів сервісів не подорожчали. Ба більше — стрімке зростання цін на бензин та дизель не впливають на ціни на таксі. Як пояснив Антонюк, якщо поїздка по Києву у середньому коштує 400 гривень, то тариф складається з:

25% — це паливо;

25% — обслуговування й амортизація автомобіля;

25% — комісія для інтернет-додатку;

25% — заробіток водія.

"Основним чинником ціни на сьогодні є комісія агрегатора — це 25% ні за що. Додаток не купував машину, він її не заправляє й не має людей у штаті. Застосунок просто заробляє гроші", — розповів голова правління Української Таксомоторної Асоціації.

Він підкреслив, що 99,9% учасників ринку таксі працюють "у тіні".

Читайте також:

"Ринком таксі правлять інтернет-додатки. Коли таксі не потрібне й попит низький — поїздки дешеві. Коли тривоги й попит високий — ціна поїздки зростає у 5—10 разів", — сказав Андрій Антонюк.

Ціни на таксі й закон про цифрові платформи

Верховна Рада України (ВРУ) 8 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо оподаткування доходів, які громадяни отримують через цифрові платформи, зокрема сервіси перевезень. Очікується, що за доходи фізичні особи-підприємці сплачуватимуть податок у розмірі 5%. За словами Юрія Антонюка ці зміни, якщо їх таки впровадять народні депутати, жодним чином не вплинуть на тарифи на таксі.

"Інтернет-додатки працюють, як хочуть і тарифи встановлюють самостійно. Закон — це можливо перший такий крок, щоб ці додатки працювали у правовому колі. Але це вже буде надцята спроба і не факт, що вона буде вдалою. Час покаже", — наголосив Андрій Антонюк.

Як часто українці користуються таксі

У теплу пору року попит на таксі падає: люди частіше користуються самокатами, ходять пішки, пояснює Антонюк. Тобто є фактори, які повпливають на зменшення попиту. Втім, навіть враховуючи нові ціни на пальне — це не впливає на таксі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринок таксі в Україні очікує реформа. Зміни передбачають впровадження відповідальністі для водіїв, які порушуватимуть умови та правила перевезень пасажирів. Для таксистів, зокрема, хочуть запровадити штрафні санкції, розмір яких становитиме від 850 до 8500 гривень. Ще Новини.LIVE розповідали, скільки заробляють українські таксисти. Наприклад, наприкінці січня середня зарплата водіїв складала понад 27 000 гривень. Їх заробіток став на 22% більше, ніж за аналогічний період торік.