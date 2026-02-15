Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Україні змінять правила для таксистів — за що планують штрафувати

В Україні змінять правила для таксистів — за що планують штрафувати

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 17:35
Штрафи у 8 500 гривень для таксистів — якими можуть бути нові правила в Україні
Гроші й гаманець. Фото: Новини.LIVE

В Україні вирішили оновити законодавчу базу та запровадити нововведення у сфері перевезень пасажирів на таксі. Зміни мають відбутися як для таксистів, так і для  їхніх клієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Детальніше про зміни

Ключове нововведення — нова стаття 1333, якою пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення. Вона вводить відповідальність за порушення умов і правил перевезень пасажирів на таксі.

В документі, серед іншого, передбачили штрафні санкції, за: 

  • платні перевезення без офіційного права на надання послуг або поза трудовими відносинами з перевізником;
  • роботу на цифрови платформах, які відсутні у державних інформаційних систем;
  • перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення поза офіційними платформами;
  • порушення вимог до технічного стану автомобіля та обов’язкового обладнання таксі.

На які суми штрафуватимуть таксисти

У пояснювальній записці вказано, що санкції, попередньо, можуть бути такими:

  • якщо водій виконуватиме платні перевезення без офіційної реєстрації — 1 700 гривень;
  • якщо таксист працюватиме на платформі, якої немає у державному реєстрі — 8 500 гривень;
  • за поїздку з пасажиром у автомобілі без техогляду або таксометра — 8 500 гривень;
  • за інші порушення правил надання послуг пасажирського автотранспорту — 850 гривень.

Водночас таксисти отримають й певні переваги. Наприклад, у проєкті закону пропонується відмовитися від практики штрафувати таксистів, у яких немає паперового дорожнього листа. Також, можливо, не каратимуть водіїв, які не з'являтимуться на огляд до лікаря перед кожною зміною.

Коли відбудуться зміни

Проєкт з'явився на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Наразі громадяни та бізнес можуть подавати свої зауваження та пропозиції щодо вказаних у документі норм. Надсилати їх можна впродовж місяця з дати публікації.

Раніше стало відомо про зарплати таксистів в Україні. Так, станом на кінець січня 2026 року середня оплата праці перевищила позначку у 27 000 гривень. Дізнавайтесь також, які ще нововведення чекають на ринок таксі у 2026 році. 

гроші таксі штрафи порушення законопроєкт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації