Штрафи у 8 500 гривень для таксистів — якими можуть бути нові правила в Україні

В Україні вирішили оновити законодавчу базу та запровадити нововведення у сфері перевезень пасажирів на таксі. Зміни мають відбутися як для таксистів, так і для їхніх клієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, передає Новини.LIVE.

Детальніше про зміни

Ключове нововведення — нова стаття 1333, якою пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення. Вона вводить відповідальність за порушення умов і правил перевезень пасажирів на таксі.

В документі, серед іншого, передбачили штрафні санкції, за:

платні перевезення без офіційного права на надання послуг або поза трудовими відносинами з перевізником;

роботу на цифрови платформах, які відсутні у державних інформаційних систем;

перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення поза офіційними платформами;

порушення вимог до технічного стану автомобіля та обов’язкового обладнання таксі.

На які суми штрафуватимуть таксисти

У пояснювальній записці вказано, що санкції, попередньо, можуть бути такими:

якщо водій виконуватиме платні перевезення без офіційної реєстрації — 1 700 гривень;

якщо таксист працюватиме на платформі, якої немає у державному реєстрі — 8 500 гривень;

за поїздку з пасажиром у автомобілі без техогляду або таксометра — 8 500 гривень;

за інші порушення правил надання послуг пасажирського автотранспорту — 850 гривень.

Водночас таксисти отримають й певні переваги. Наприклад, у проєкті закону пропонується відмовитися від практики штрафувати таксистів, у яких немає паперового дорожнього листа. Також, можливо, не каратимуть водіїв, які не з'являтимуться на огляд до лікаря перед кожною зміною.

Коли відбудуться зміни

Проєкт з'явився на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Наразі громадяни та бізнес можуть подавати свої зауваження та пропозиції щодо вказаних у документі норм. Надсилати їх можна впродовж місяця з дати публікації.

Раніше стало відомо про зарплати таксистів в Україні. Так, станом на кінець січня 2026 року середня оплата праці перевищила позначку у 27 000 гривень. Дізнавайтесь також, які ще нововведення чекають на ринок таксі у 2026 році.