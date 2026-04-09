Цены на такси в Украине: будут ли новые тарифы для пассажиров

Автомобиль такси, купюра в 500 гривен на кошельке и женщина с зонтиком.

В Украине на фоне подорожания топлива меняется стоимость проезда в общественном транспорте. О предстоящем обновлении тарифов уже объявили, например, во Львове и Киеве. Тем временем для многих украинцев остается актуальным вопрос о том, как изменятся цены на такси.

Подробнее об этом рассказал в эфире программы Киевский час председатель правления Украинской Таксомоторной Ассоциации Андрей Антонюк.

Как формируют цены на такси в Украине

За последний месяц поездки на такси для пользователей сервисов не подорожали. Более того — стремительный рост цен на бензин и дизель не влияют на цены на такси. Как пояснил Антонюк, если поездка по Киеву в среднем стоит 400 гривен, то тариф состоит из:

25% — это топливо;

25% — обслуживание и амортизация автомобиля;

25% — комиссия для интернет-приложения;

25% — заработок водителя.

"Основным фактором цены на сегодня является комиссия агрегатора — это 25% ни за что. Приложение не покупало машину, оно ее не заправляет и не имеет людей в штате. Приложение просто зарабатывает деньги", — рассказал председатель правления Украинской Таксомоторной Ассоциации.

Он подчеркнул, что 99,9% участников рынка такси работают "в тени".

"Рынком такси правят интернет-приложения. Когда такси не нужно и спрос низкий — поездки дешевые. Когда тревоги и спрос высокий — цена поездки возрастает в 5—10 раз", - сказал Андрей Антонюк.

Цены на такси и закон о цифровых платформах

Верховная Рада Украины (ВРУ) 8 апреля приняла в первом чтении законопроект о налогообложении доходов, которые граждане получают через цифровые платформы, в частности сервисы перевозок. Ожидается, что с доходов физические лица-предприниматели будут платить налог в размере 5%. По словам Юрия Антонюка эти изменения, если их таки внедрят народные депутаты, никоим образом не повлияют на тарифы на такси.

"Интернет-приложения работают, как хотят и тарифы устанавливают самостоятельно. Закон — это, возможно, первый такой шаг, чтобы эти приложения работали в правовом поле. Но это уже будет надцатая попытка и не факт, что она будет удачной. Время покажет", — отметил Андрей Антонюк.

Как часто украинцы пользуются такси

В теплое время года спрос на такси падает: люди чаще пользуются самокатами, ходят пешком, объясняет Антонюк. Есть факторы, которые повлияют на уменьшение спроса. Впрочем, даже учитывая новые цены на топливо — это не влияет на такси.

Как сообщали Новини.LIVE, рынок такси в Украине ожидает реформа. Изменения предусматривают внедрение ответственности для водителей, которые будут нарушать условия и правила перевозок пассажиров. Для таксистов, в частности, хотят ввести штрафные санкции, размер которых составит от 850 до 8500 гривен. Еще Новини.LIVE рассказывали, сколько зарабатывают украинские таксисты. Например, в конце января средняя зарплата водителей составляла более 27 000 гривен. Их заработок стал на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.