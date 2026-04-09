Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на такси: заплатим ли мы больше из-за подорожания бензина

Цены на такси: заплатим ли мы больше из-за подорожания бензина

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 12:00
Цены на такси в Украине: будут ли новые тарифы для пассажиров
Автомобиль такси, купюра в 500 гривен на кошельке и женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на фоне подорожания топлива меняется стоимость проезда в общественном транспорте. О предстоящем обновлении тарифов уже объявили, например, во Львове и Киеве. Тем временем для многих украинцев остается актуальным вопрос о том, как изменятся цены на такси.

Подробнее об этом рассказал в эфире программы Киевский час председатель правления Украинской Таксомоторной Ассоциации Андрей Антонюк.

Как формируют цены на такси в Украине

За последний месяц поездки на такси для пользователей сервисов не подорожали. Более того — стремительный рост цен на бензин и дизель не влияют на цены на такси. Как пояснил Антонюк, если поездка по Киеву в среднем стоит 400 гривен, то тариф состоит из:

  • 25% — это топливо;
  • 25% — обслуживание и амортизация автомобиля;
  • 25% — комиссия для интернет-приложения;
  • 25% — заработок водителя.

"Основным фактором цены на сегодня является комиссия агрегатора — это 25% ни за что. Приложение не покупало машину, оно ее не заправляет и не имеет людей в штате. Приложение просто зарабатывает деньги", — рассказал председатель правления Украинской Таксомоторной Ассоциации.

Он подчеркнул, что 99,9% участников рынка такси работают "в тени".

"Рынком такси правят интернет-приложения. Когда такси не нужно и спрос низкий — поездки дешевые. Когда тревоги и спрос высокий — цена поездки возрастает в 5—10 раз", - сказал Андрей Антонюк.

Цены на такси и закон о цифровых платформах

Верховная Рада Украины (ВРУ) 8 апреля приняла в первом чтении законопроект о налогообложении доходов, которые граждане получают через цифровые платформы, в частности сервисы перевозок. Ожидается, что с доходов физические лица-предприниматели будут платить налог в размере 5%. По словам Юрия Антонюка эти изменения, если их таки внедрят народные депутаты, никоим образом не повлияют на тарифы на такси.

"Интернет-приложения работают, как хотят и тарифы устанавливают самостоятельно. Закон — это, возможно, первый такой шаг, чтобы эти приложения работали в правовом поле. Но это уже будет надцатая попытка и не факт, что она будет удачной. Время покажет", — отметил Андрей Антонюк.

Как часто украинцы пользуются такси

В теплое время года спрос на такси падает: люди чаще пользуются самокатами, ходят пешком, объясняет Антонюк. Есть факторы, которые повлияют на уменьшение спроса. Впрочем, даже учитывая новые цены на топливо — это не влияет на такси.

Как сообщали Новини.LIVE, рынок такси в Украине ожидает реформа. Изменения предусматривают внедрение ответственности для водителей, которые будут нарушать условия и правила перевозок пассажиров. Для таксистов, в частности, хотят ввести штрафные санкции, размер которых составит от 850 до 8500 гривен. Еще Новини.LIVE рассказывали, сколько зарабатывают украинские таксисты. Например, в конце января средняя зарплата водителей составляла более 27 000 гривен. Их заработок стал на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

такси Цены на топливо прямой эфир Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации