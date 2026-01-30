Робота в таксі — скільки заробляють водії Bolt, Uklon, Uber та інших компаній

Таксі Bolt. Фото: Новини.LIVE

Однією з найобговорюваніших тем в Україні останнім часом стала вартість послуг таксі. Адже цінники в застосунках популярних сервісів, особливо під час повітряних тривог, зростають з неймовірною швидкістю. Зокрема людей цікавить, скільки ж при таких високих тарифах заробляють водії таксі.

Новини.LIVE з'ясовували, на який дохід можуть розраховувати таксисти в Україні.

Середня зарплата в Україні

Станом на кінець січня 2026 року цей показник становить 27 500 грн. Згідно з даними сервісу пошуку роботи Work.ua, це на 22% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Найвищі зарплати отримують директори з маркетингу, управляючі нерухомістю та керівники відділів підбору персоналу — 80 000 грн на місяць в середньому.

Найменше платять бібліотекарям — близько 10 000 грн на місяць.

Скільки заробляють таксисти в Україні

Середня зарплата водія таксі на цей час становить 37 500 грн на місяць, що на 10 000 грн вище за середню зарплату по країні. Це на 15% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.

Як свідчить медіана заробітних плат, розрахована за даними з 379 вакансій, розміщених на порталі із заголовком "Таксист" і за схожими запитами-синонімами "Водій таксі", найбільше готові платити водіям Bolt, Uklon, Uber та інших компаній у Києві — близько 45 000 грн на місяць (зростання за рік +27%).

Друге місце за рівнем доходів таксистів посідає Одеса — 42 000 грн в середньому (+11%).

У Львові водіям таксі пропонують зарплату близько 40 000 грн (+21%), у Дніпрі — 37 000 грн на місяць (на 21% більше, ніж торік).

Вимоги до кандидатів досить лояльні — більшість компаній готові брати на роботу водіїв з мінімальним стажем, навчати й покривати витрати на ремонт, обслуговування та мийку авто. При цьому пропонують високий відсоток від каси, різні бонуси й заохочення.

Варто зазначити, що попит на водіїв таксі загалом по країні знизився — зараз на сервісі пошуку роботи доступно на 12% пропозицій, ніж наприкінці січня минулого року.

