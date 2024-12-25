Тарифы электроэнергию — какая будет цена 1 кВт-ч с Нового года

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году электроэнергия в Украине подорожала почти на 64%. Известно, сколько будет стоить 1 кВт-ч с 1 января 2025 года и кто сможет снизить нагрузку на свой кошелек.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на данные правительства.

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Тарифы на электроэнергию с Нового года

Как отмечается, с 1 января 2025 года тариф на электроэнергию в стране останется на уровне этого года. Речь идет о 4,32 гривны за кВт-ч. В правительстве обещают не пересматривать цену как минимум до завершения текущего отопительного сезона.

Согласно постановлению № 632, установлен единый тариф на электрическую энергию. Он охватывает следующие категории:

домохозяйства/коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

домохозяйства/потребителей с системой электроотопления с 1 июня по 30 сентября;

общежития/другие объекты, пользующиеся бытовыми тарифами.

Кто будет платить меньше за свет

До 30 апреля владельцам жилья с электроотоплением предоставляется право платить меньше в случае месячного потребления, не превышающего 2 тыс. кВт-ч. Сниженный тариф равен 2,64 грн за кВт-ч. При превышении лимита стоимость вырастет до 4,32 грн за кВт-ч.

Также будет действовать специальный тариф с 23:00 до 7:00. За использованную в этот период электроэнергию бытовым потребителям энергия стоит 50% от тарифа.

Напомним, хоть в стране подорожала электроэнергия за год на 63,6%, однако некоторые потребители могут сэкономить на оплате счетов. Меньше можно платить ежемесячно на 400 грн.

Ранее мы писали, что в 2025 году украинцы, которым предоставляют субсидии, должны позаботиться о сохранении финпомощи. Так, возможны проблемы, если кто-то из членов домохозяйства уехал за границу.