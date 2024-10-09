Тариф на електроенергію в Україні може суттєво зрости

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наразі в Україні тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год, і він залишатиметься таким до завершення опалювального сезону. Однак все частіше експерти говорять про можливе зростання ціни до 9 грн за кВт*год у найближчій перспективі.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про підвищення цін на світло

Експерт зазначає, що у 2025 році вартість електроенергії для населення може зрости до 6,5-7 грн за 1 кВт*год, що означає підвищення на 50-75%. За його прогнозами, упродовж наступних двох-трьох років тариф може досягти 8-9 грн за 1 кВт*год.

Щодо мораторію на підвищення тарифів, Попенко пояснив, що він діє лише на теплопостачання, гарячу воду та газ. Водночас інші комунальні послуги, зокрема електроенергія, можуть зростати в ціні навіть під час воєнного стану.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відреагував на прогнози щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію для населення.

"По-перше, Yasno і представники нашої компанії нічого не говорили про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання перебуває виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було жодних заяв та оголошень. По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації", — повідомив він у Facebook.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний регулятор НКРЕКП має намір підвищити ціни на електроенергію для бізнесу з 1 листопада. Заплановано переглянути "прайс-кепи" з підвищенням до 6 900 грн за 1 мегават-годину (замість 5 600 грн) у період з 11:00 до 17:00, що дозволить вирівняти граничні ціни до рівня ранкових пікових годин.

Також ми повідомляли, що в Україні з 1 січня 2025 року всім споживачам буде перераховано плату за доставку газу. При цьому більше заплатять ті, хто в минулому газовому році, з жовтня 2023 до кінця вересня 2024 року, спожив більше блакитного палива, ніж у аналогічному періоді 2022/2023.