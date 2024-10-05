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В Україні перерахують тариф на доставку газу — хто буде платити більше

5 жовтня 2024 15:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Українцям піднімуть ціни на доставку газу — кому саме та коли
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 січня 2025 року всім споживачам буде перераховано плату за доставку газу. При цьому більше заплатять ті, хто в минулому газовому році, з жовтня 2023 до кінця вересня 2024 року, спожив більше блакитного палива, ніж у аналогічному періоді 2022/2023.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Детальніше про підвищення тарифів

"Плата за розподіл газу використовується на обслуговування та утримання газових мереж, роботу аварійно-диспетчерської служби, оплату праці фахівців, які щодня підтримують роботу газопроводів на належному рівні. Крім того, "Вінницягаз" інвестує в реконструкцію і модернізацію газових мереж", — пояснюють в "Вінницягаз".

До речі, у Вінниці діє один з найвищих тарифів на доставку газу. 

Чим більші мережі та менша кількість споживачів, тим вищий тариф. Саме тому в найбільш густонаселеному місті, Києві, спостерігається найнижчий тариф на доставку блакитного палива в Україні. Менше двох гривень за кубометр також сплачують у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях. У решті регіонів тариф перевищує 2 грн за кубометр.

В Україні споживачі оплачують доставку газу на основі обсягу, який вони витратили за попередній газовий рік, що триває з 1 жовтня по 30 вересня. Наразі українці сплачують, виходячи з обсягів, використаних з жовтня 2022 року до вересня 2023 року. У 2025 році платіж буде визначатися залежно від споживання газу з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Важливо, щоб споживачі своєчасно подавали покази газових лічильників. У разі невиконання цього обов'язку газопостачальні компанії використовуватимуть усереднені дані, які можуть перевищувати фактичні обсяги споживання. Наприклад, якщо у газовому році 2022-2023 у Київській області ви спожили 1100 кубометрів газу, то наразі вам доведеться щомісяця платити 163,9 грн, що дорівнює вартості 91,6 кубометра газу.

З 1 січня 2025 року українці почнуть платити за доставку газу з огляду на споживання, яке було зафіксоване в попередньому газовому році. Якщо ви, наприклад, у період з жовтня 2023 року до вересня 2024 року використали 1300 кубометрів газу, ваш щомісячний платіж становитиме 193,7 грн, що відповідає 108,3 кубометра газу на місяць. Для розрахунку цього платежу загальний обсяг споживання ділять на 12, а потім множать на тариф, визначений для конкретного регіону.

Крім того, існують встановлені мінімальні обсяги споживання. Якщо у вас є тільки газова плита, вам нарахують щонайменше 39 кубометрів доставки газу на рік, навіть якщо ви взагалі не користувалися газом. Якщо ж ви використовуєте газовий бойлер, мінімальний обсяг споживання зростає до 126 кубометрів, а якщо у вас також є газове опалення — до 314 кубометрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одній із філій "Газмережі" розповіли про необхідність сплати третього рахунку за природний газ восени 2024 року. Там уточнили, як часто надходитиме третя платіжка за блакитне паливо.

Ми також писали, що в Україні частина пенсіонерів може не платити за житлово-комунальні послуги. Знижку у 100% надають тільки деяким категоріям громадян.

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