Тариф на электроэнергию в Украине может существенно вырасти

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В настоящее время в Украине тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч, и он будет оставаться таким до завершения отопительного сезона. Однако все чаще эксперты говорят о возможном росте цены до 9 грн за кВт*ч в ближайшей перспективе.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE.

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Эксперт отмечает, что в 2025 году стоимость электроэнергии для населения может вырасти до 6,5-7 грн за 1 кВт*ч, что означает повышение на 50-75%. По его прогнозам, в течение следующих двух-трех лет тариф может достигнуть 8-9 грн за 1 кВт*ч.

Относительно моратория на повышение тарифов Попенко объяснил, что он действует только на теплоснабжение, горячую воду и газ. В то же время, другие коммунальные услуги, в частности электроэнергия, могут расти в цене даже во время военного положения.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко отреагировал на прогнозы возможного повышения тарифов на электроэнергию для населения.

"Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации", — сообщил он в Facebook.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный регулятор НКРЭКУ намерен повысить цены на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября. Планируется пересмотреть "прайс-кепы" с повышением до 6 900 грн за 1 мегаватт-час (вместо 5 600 грн) в период с 11:00 до 17:00, что позволит выровнять предельные цены до уровня утренних пиковых часов.

Также мы сообщали, что в Украине с 1 января 2025 года всем потребителям будет перечислена плата за доставку газа. При этом больше заплатят те, кто в прошлом газовом году, с октября 2023 года до конца сентября 2024 года, потребил больше голубого топлива, чем в аналогичном периоде 2022/2023.