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Ціни на світло з 1 листопада — скільки коштуватиме кіловат

26 жовтня 2024 15:52
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як зміняться тарифи на електроенергію з 1 листопада
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Цього року вартість електроенергії вже зросла майже вдвічі. З 1 червня тариф підвищився з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину, але для побутових споживачів він залишиться незмінним у листопаді.

Про те, які будуть тарифи на світло з 1 листопада, розповідає 24 Канал.

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За даними Міністерства енергетики, тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним у листопаді і буде дійсним щонайменше до травня 2025 року.

Проте існують певні категорії споживачів, які можуть платити менше. Це стосується власників двозонних лічильників, для яких тариф ділиться на дві частини:

  • денний тариф (з 7:00 до 23:00) становить 4,32 гривні за кіловат-годину;
  • нічний тариф (з 23:00 до 7:00) складає 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також зменшений тариф діє для власників електроопалювальних установок, які споживають менш як 2 тисячі кіловат-годин на місяць. Для цієї категорії споживачів пільговий тариф становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Важливо зазначити, що пільговий тариф для власників електроопалювальних установок діє протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні скоротилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення. Відомі цінові пропозиції газопостачальників, зокрема ГК "Нафтогаз", для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.

Ми також писали, що цієї осені українці почали отримувати перші платіжки за технічний огляд внутрішньобудинкових систем газопостачання, відомі як "третя платіжка за газ". Згідно з новими правилами, у 2024 році мешканці багатоповерхівок повинні обрати сертифіковану компанію для проведення перевірки газових труб будинку, або цю функцію виконає організація, що займається розподілом газу — зазвичай це місцеве відділення "Газмережі".

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