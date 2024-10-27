Повышение цен на коммуналку — как могут поднять цены

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на следующий год планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Об этом рассказал председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

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Детальнее о повышении тарифов

"Тариф на тепло и газ может подниматься до 9 с половиной гривен, потом 11, 16, 20 и 25 может быть. Поднятие тарифов на коммуналку нас ожидает в 2025 году — это тепло, горячая вода и распределение газа. Я думаю, что стоимость электроэнергии также вырастет в следующем году с 1 июня где-то до 6 с половиной — семи гривен и это не предел, я думаю, она и дальше будет расти", — сказал он.

По словам главы общественной организации, повышение тарифов произойдет по окончании отопительного сезона, летом. Попенко отметил, что повышение цен не будет происходить одновременно, и тарифы поднимутся только до уровня, покрывающего расходы.

Он также отметил, что рыночная цена формируется на основе биржевых котировок, тогда как повышение до уровня, покрывающего расходы, может быть значительно выше рыночных цен. Это связано с тем, что коммунальные и частные компании могут включать в расходы различные пункты, такие как ремонт всех сетей, что существенно увеличивает общую сумму расходов.

"Это в разы дороже себестоимости услуги теплокоммунэнерго, потому что включать капитальные затраты на ремонт сетей и оборудования в стоимость тарифа — это абсолютно неправильно", — сказал эксперт.

Что еще нужно знать

Напомним, в текущем году стоимость электроэнергии уже выросла почти вдвое. С 1 июня тариф повысился с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час, но для бытовых потребителей он останется неизменным в ноябре.

Мы также рассказывали, что в Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков, в частности, ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.