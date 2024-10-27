Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на свет до 7 грн за киловатт — какие еще тарифы поднимут arrow

Цены на свет до 7 грн за киловатт — какие еще тарифы поднимут

27 октября 2024 11:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение цен на коммуналку — как могут поднять цены
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине на следующий год планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Об этом рассказал председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Читайте также:

Детальнее о повышении тарифов

"Тариф на тепло и газ может подниматься до 9 с половиной гривен, потом 11, 16, 20 и 25 может быть. Поднятие тарифов на коммуналку нас ожидает в 2025 году — это тепло, горячая вода и распределение газа. Я думаю, что стоимость электроэнергии также вырастет в следующем году с 1 июня где-то до 6 с половиной — семи гривен и это не предел, я думаю, она и дальше будет расти", — сказал он.

По словам главы общественной организации, повышение тарифов произойдет по окончании отопительного сезона, летом. Попенко отметил, что повышение цен не будет происходить одновременно, и тарифы поднимутся только до уровня, покрывающего расходы.

Он также отметил, что рыночная цена формируется на основе биржевых котировок, тогда как повышение до уровня, покрывающего расходы, может быть значительно выше рыночных цен. Это связано с тем, что коммунальные и частные компании могут включать в расходы различные пункты, такие как ремонт всех сетей, что существенно увеличивает общую сумму расходов.

"Это в разы дороже себестоимости услуги теплокоммунэнерго, потому что включать капитальные затраты на ремонт сетей и оборудования в стоимость тарифа — это абсолютно неправильно", — сказал эксперт.

Что еще нужно знать

Напомним, в текущем году стоимость электроэнергии уже выросла почти вдвое. С 1 июня тариф повысился с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час, но для бытовых потребителей он останется неизменным в ноябре.

Мы также рассказывали, что в Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков, в частности, ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.

тарифы цены на газ коммунальные услуги отопление цены в Украине электроэнергия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:57 Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

17:54 Премьер Словакии Фицо сообщил о втором покушении на его жизнь

17:52 Премии на полмиллиона гривен — нарушения в Одесской ветклинике

17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

17:13 Обучение мобилизованных — кого держат в "учебке" дольше всего

17:06 На границе задержали двоих мужчин, которые хотели переплыть Тису

17:57 Лунин настолько сильно разозлил боссов Реала, что ему ищут замену

17:54 Премьер Словакии Фицо сообщил о втором покушении на его жизнь

17:52 Премии на полмиллиона гривен — нарушения в Одесской ветклинике

17:51 Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

17:36 В ГСЧС показали кадры разминирования территорий Донбасса

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:30 В прифронтовой зоне пьяный водитель сбил военных, — бойцы Айдара

17:25 В Никополе двое детей едва уцелели после атаки вражеского БпЛА

17:13 Обучение мобилизованных — кого держат в "учебке" дольше всего

17:06 На границе задержали двоих мужчин, которые хотели переплыть Тису

17:03 В ВСУ показали, как остановили российский штурм — эффектное видео

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:00 Продолжение военного положения и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

12:17 Жданов объяснил, какое влияние на фронт будут иметь войска КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

Text

10:43 Эксперт предупредил о последствиях перевода часов

Text

08:00 Самые богатые главы МСЭК и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре