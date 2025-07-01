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Цены на подсолнечник растут — как изменилась стоимость семян

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Дата публикации 1 июля 2025 06:30
Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Цены на подсолнечник после длительного снижения начинают постепенно расти. Так, в течение последних нескольких дней на внутреннем рынке подсолнечника наблюдается незначительное подорожание.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Почему меняются цены на подсолнечник

На прошлой неделе цены на подсолнечник росли в связи с колебаниями на валютном рынке, а также укреплению цен на подсолнечное масло в портах, пишет издание АПК Информ.

При этом отмечается, что темпы торговли на рынке являются стабильными, но ситуация еще может измениться. Все потому, что дешевеет подсолнечное масло, поэтому на рынке подсолнечника появится волатильность.

Сколько стоит подсолнечник 1 июля

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, ценовые колебания на рынке подсолнечника были незначительными. Так, в течение последних восьми дней подсолнечник подорожал на 90 грн за тонну.

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Сколько стоит тонна подсолнечника в Украине. Скриншот: Tripoli.land

По состоянию на вторник, 1 июля средняя стоимость тонны находится на отметке в 24 648 грн. В прошлый вторник, 23 июня тонна подсолнечника торговалась по 24 558 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине уже стартовала уборочная кампания. Так, аграрии уже собирают урожай на полях Одесской области — региона, который имеет важную роль в выращивании зерна. Узнавайте также, что больше всего влияет на цены на зерно.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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