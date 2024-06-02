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Цены на сою в Украине изменились — сколько стоит зерно в июне

2 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 2 июня 2024 года
Комбайн в поле. Фото: Bloomberg
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Ирина Шпак
редактор

Цены на сою в Украине начали снижаться после продолжавшегося несколько дней стремительного роста. Снижение стоимости вызвано увеличением предложения на внутреннем рынке и улучшением погодных условий для урожая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 2 июня 2024 года.

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По состоянию на 2 июня средняя цена на сою в Украине составляет 17 825 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 2 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни немного снизилась. Так, в понедельник, 27 мая, стоимость сои составила 17 798 грн за тонну, а во вторник, 28 мая, — 17 710 грн за тонну. В среду, 29 мая, и в четверг, 30 мая, цена на сою выросла до 17 925 грн за тонну, но в пятницу, 31 мая, снова снизилась до 17 891 грн за тонну. В субботу, 1 июня, тонна сои стоила уже 17 825 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

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