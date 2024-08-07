Ціни в Україні — зібрати дитину у школу буде дорожче у 2024 році

Ціни на шкільне приладдя зросли — у скільки обійдеться у 2024 році
В Україні навчальний рік 2024/2025 у деяких школах розпочнеться у серпні і традиційно вже активізувався попит на товари для школярів. Відомо, як змінилися ціни на шкільне приладдя за рік.
Цінову динаміку оприлюднили маркетингові портали.
Як змінилися ціни на шкільне приладдя
Аналітики зазначають, що за рік середні ціни на базові товари для школи підвищилися на 14%. Цьогоріч зростання цін не таке суттєве. У 2023 році у середньому вартість шкільного приладдя збільшилась на 30%.
Зокрема, порівняно з липнем минулого року середня вартість сучасних пеналів-органайзерів для школярів зросла на 56%, до 390 гривень.
Ціни на звичайні набори канцтоварів впали на 22%, до 210 гривень. У такий набір входять: тека для зошитів, альбом для малювання, кольоровий папір і картон, олівці, точилка, ножиці канцелярські, гумка та фломастери.
Набір із 20 зошитів (12-24 аркуші) продають від 100 до 300 гривень.
Скільки коштує базовий збір школяра у 2024 році
Зокрема, середня вартість основних предметів така:
- новий шкільний рюкзак з ортопедичною спинкою — 999 гривень;
- сумка для спортивної форми та взуття — 200 гривень;
- ланчбокси — 179 гривень;
- теки для зошитів — 60 гривень;
- пенали — 195 гривень;
- кольорові олівці — 108 гривень;
- зошити (20 штук) — 200 гривень;
- канцелярський набір — 210 гривень.
Тобто загалом базова вартість збору дитини до школи сягне у середньому 2150 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, влада не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше. Однак у школах, де немає позмінного навчання, початок уроків може бути зміщений на 10:00. Остаточне рішення ухвалює керівництво шкіл.
Також у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.
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