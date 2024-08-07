Ціни в Україні — зібрати дитину у школу буде дорожче у 2024 році

Дитина у магазині шкільних товарів. Фото: stock.adobe

В Україні навчальний рік 2024/2025 у деяких школах розпочнеться у серпні і традиційно вже активізувався попит на товари для школярів. Відомо, як змінилися ціни на шкільне приладдя за рік.

Цінову динаміку оприлюднили маркетингові портали.

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Як змінилися ціни на шкільне приладдя

Аналітики зазначають, що за рік середні ціни на базові товари для школи підвищилися на 14%. Цьогоріч зростання цін не таке суттєве. У 2023 році у середньому вартість шкільного приладдя збільшилась на 30%.

Зокрема, порівняно з липнем минулого року середня вартість сучасних пеналів-органайзерів для школярів зросла на 56%, до 390 гривень.

Ціни на звичайні набори канцтоварів впали на 22%, до 210 гривень. У такий набір входять: тека для зошитів, альбом для малювання, кольоровий папір і картон, олівці, точилка, ножиці канцелярські, гумка та фломастери.

Набір із 20 зошитів (12-24 аркуші) продають від 100 до 300 гривень.

Скільки коштує базовий збір школяра у 2024 році

Зокрема, середня вартість основних предметів така:

новий шкільний рюкзак з ортопедичною спинкою — 999 гривень;

сумка для спортивної форми та взуття — 200 гривень;

ланчбокси — 179 гривень;

теки для зошитів — 60 гривень;

пенали — 195 гривень;

кольорові олівці — 108 гривень;

зошити (20 штук) — 200 гривень;

канцелярський набір — 210 гривень.

Тобто загалом базова вартість збору дитини до школи сягне у середньому 2150 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше. Однак у школах, де немає позмінного навчання, початок уроків може бути зміщений на 10:00. Остаточне рішення ухвалює керівництво шкіл.

Також у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.