Цены в Украине — собрать ребенка в школу будет дороже в 2024 году

Ребенок в магазине школьных товаров. Фото: stock.adobe

В Украине учебный год 2024/2025 в некоторых школах начнется в августе и традиционно уже активизировался спрос на товары для школьников. Известно, как изменились цены на школьные принадлежности за год.

Ценовую динамику обнародовали маркетинговые порталы.

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Как изменились цены на школьные принадлежности

Аналитики отмечают, что за год средние цены на базовые товары для школы повысились на 14%. В этом году рост цен не так существенен. В 2023 году в среднем стоимость школьных принадлежностей увеличилась на 30%.

По сравнению с июлем прошлого года средняя стоимость современных пеналов-органайзеров для школьников выросла на 56%, до 390 гривен.

Цены на обычные наборы канцтоваров упали на 22%, до 210 гривен. В такой набор входят: папка для тетрадей, альбом для рисования, цветная бумага и картон, карандаши, точилка, канцелярские ножницы, резинка и фломастеры.

Набор из 20 тетрадей (12-24 листа) сейчас продают от 100 до 300 гривен.

Сколько стоит базовый сбор школьника в 2024 году

В частности, средняя стоимость основных предметов такова:

новый школьный рюкзак с ортопедической спинкой — 999 гривен;

сумки для спортивной формы и обуви — 200 гривен;

ланчбоксы — 179 гривен;

папки для тетрадей — 60 гривен;

пеналы — 195 гривен;

цветные карандаши — 108 гривен;

тетради (20 штук) — 200 гривен;

канцелярский набор — 210 гривен.

То есть в целом базовая стоимость сбора ребенка в школу составит в среднем 1983 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, власти не будут рекомендовать школам начинать учебный год раньше. Однако в школах, где нет посменного обучения, начало уроков может быть смещено на 10 часов. Окончательное решение принимает руководство школ.

Также в Минобразования заявили, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не стоит ожидать повышения зарплат.