Цены в Украине — собрать ребенка в школу будет дороже в 2024 году

Цены на школьные принадлежности выросли — во сколько обойдутся в 2024 году
В Украине учебный год 2024/2025 в некоторых школах начнется в августе и традиционно уже активизировался спрос на товары для школьников. Известно, как изменились цены на школьные принадлежности за год.
Ценовую динамику обнародовали маркетинговые порталы.
Как изменились цены на школьные принадлежности
Аналитики отмечают, что за год средние цены на базовые товары для школы повысились на 14%. В этом году рост цен не так существенен. В 2023 году в среднем стоимость школьных принадлежностей увеличилась на 30%.
По сравнению с июлем прошлого года средняя стоимость современных пеналов-органайзеров для школьников выросла на 56%, до 390 гривен.
Цены на обычные наборы канцтоваров упали на 22%, до 210 гривен. В такой набор входят: папка для тетрадей, альбом для рисования, цветная бумага и картон, карандаши, точилка, канцелярские ножницы, резинка и фломастеры.
Набор из 20 тетрадей (12-24 листа) сейчас продают от 100 до 300 гривен.
Сколько стоит базовый сбор школьника в 2024 году
В частности, средняя стоимость основных предметов такова:
- новый школьный рюкзак с ортопедической спинкой — 999 гривен;
- сумки для спортивной формы и обуви — 200 гривен;
- ланчбоксы — 179 гривен;
- папки для тетрадей — 60 гривен;
- пеналы — 195 гривен;
- цветные карандаши — 108 гривен;
- тетради (20 штук) — 200 гривен;
- канцелярский набор — 210 гривен.
То есть в целом базовая стоимость сбора ребенка в школу составит в среднем 1983 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, власти не будут рекомендовать школам начинать учебный год раньше. Однако в школах, где нет посменного обучения, начало уроков может быть смещено на 10 часов. Окончательное решение принимает руководство школ.
Также в Минобразования заявили, что из бюджета более 70% уходит на финансирование обороны. Поэтому в ближайшее время учителям не стоит ожидать повышения зарплат.
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