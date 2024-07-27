Що зміниться в Україні та для українців з 1 серпня 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Щомісячні зміни у законодавстві України впливають на тарифи на комунальні послуги, розміри пенсій та соціальних виплат. Також майже кожного місяця відбуваються зміни у правилах та бюрократичних процедурах. Серпень 2024 року не стане винятком: в останній місяць літа відбудуться зміни у порядку соціальних виплат, мобілізації, оформленні паспортів та інших аспектах життя українців.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 серпня.

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Тарифи на комунальні послуги у серпні

У серпні 2024 року більшість побутових споживачів не відчують підвищення цін на електроенергію, газ та воду. Проте, для деяких українців все ж можуть відбутися зміни в комунальних тарифах.

Тарифи на електроенергію в Україні у серпні

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення підвищився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Він діятиме до кінця квітня 2025 року.

Таким чином, у серпні 2024 року за електрику доведеться сплачувати 4,32 грн/кВт-год.

Для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками, з 1 жовтня по 1 березня при споживанні до 2000 кВт на місяць тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год, а за обсяг понад 2000 кВт потрібно буде платити 4,32 грн/кВт-год. З 1 травня до 30 вересня тариф 4,32 грн/кВт-год діятиме на весь обсяг споживання.

Крім того, у серпні "нічний" тариф на електроенергію за наявності двозонного лічильника становитиме 2,16 грн/кВт-год. Встановивши двозонний лічильник, який враховує споживання у денний та нічний час, можна сплачувати за електроенергію в період з 23:00 до 07:00 лише половину стандартного тарифу.

Тарифи на газ в Україні у серпні

У серпні ціна газу для побутових споживачів, які отримують цю послугу від "Нафтогазу", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. В інших постачальників вартість газу варіюватиметься від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Слід зазначити, що наразі переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або 12 мільйонів домогосподарств) газ постачає Нафтогаз України. Ціна на газ, встановлена ​​Нафтогазом, становить 7,96 грн за кубометр і діятиме принаймні до кінця квітня 2025 року.

Тарифи на газ у популярних постачальників:

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ГК Нафтогаз України" — 7,96 грн;

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" — 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Галнафтогаз" — 7,99

ПП "Окко Контракт" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (Yasno) — 8,46 грн;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (Yasno) — 8,46 грн;

ТОВ "Асканія Енерджі" — 9,95 грн;

ТОВ "Ритейл Сервіс" — 9,99 грн.

ТМ "Світлогаз" — 9,99 грн;

Тарифи на водопостачання в Україні у серпні

У деяких невеликих містах України у серпні послуги з водопостачання можуть подорожчати, оскільки місцева влада має право самостійно встановлювати ціни на ці послуги. У великих містах тариф на воду для побутових споживачів має залишитися незмінним, оскільки НКРЕКП у серпні не планує його збільшувати.

Проте з 1 серпня тарифи на воду піднімуться у деяких районах Київської області. Наприклад, КП "Мікулічі" Немешаєвської громади оголосило про необхідність запровадження нових тарифів на послуги централізованого постачання холодною водою та водовідведення. Тарифи на водопостачання зростуть до 56,55 грн, а на водовідведення — до 68,65 грн.

Субсидії та соціальна допомога у серпні

Субсидії в Україні надаються для оплати житлових та комунальних послуг, абонентського обслуговування, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Це залишиться незмінним із 1 серпня.

Українці мають право на компенсацію комунальних послуг, таких як постачання та розподіл природного газу, електрики, тепла, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими відходами. Крім того, громадяни можуть отримати субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлові субсидії надаються сім'ям, у котрих плата за житлово-комунальні послуги перевищує встановлений обов'язковий платіж. Це визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.

Виплати ВПО у серпні

У серпні продовжаться виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам) як тим, кому допомогу призначено автоматично, так і тим, хто подав заявки на продовження виплат.

З 1 березня 2024 року тим ВПО, які отримували допомогу протягом одного або двох років, вона була продовжена ще на 6 місяців. Допомога перепризначалася людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, тяжко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Тому частина ВПО продовжила отримувати виплати автоматично, а решта мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення чи ЦНАП.

Розмір допомоги для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

для інших осіб – 2000 грн.

Зарплатня військових ЗСУ у серпні

У серпні та до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військового становитиме 33 тисячі грн. Ця сума включає мінімальний оклад солдата-строковика у розмірі 20 тисяч грн та мінімальний оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч грн. Виплати не обкладаються військовим збором у розмірі 1,5% доходу.

Військовослужбовці, які проходять службу в ракетних військах, артилерії та ППО, здійснюють вогневе ураження ворога, отримують виплату у розмірі 100 тисяч грн, навіть якщо вони не перебувають у районі ведення бойових дій. Таку ж виплату отримують військові, які займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій.

Зміни в порядку оформлення паспортів у серпні

У червні президент України Володимир Зеленський підписав закон №3709-ІХ, який запроваджує новий порядок одночасного оформлення та обміну паспортів громадянина України та закордонних паспортів, включаючи ті, що втрачені чи викрадені.

З 1 серпня вносяться зміни до Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр", що дозволить одночасне оформлення та обмін паспортів. При поданні документів за кордоном для оформлення або обміну паспортів рішення приймається Державною міграційною службою за умови сплати адміністративного збору.

Розмір адміністративного збору за одночасне оформлення або обмін паспортів складає:

0,3 розміру прожиткового мінімуму (908,4 грн) у разі видачі паспорта протягом 20 робочих днів;

0,6 розміру прожиткового мінімуму (1 816,8 грн) у разі видачі паспорта протягом 7 робочих днів.

Закон також передбачає можливість оформлення паспортів через ДП "Документ" для громадян, які перебувають за кордоном, та скорочує термін термінового оформлення та обміну паспортів до 7 днів.

Паспорт громадянина України у формі картки видаватиметься безстроково для осіб, які досягли 65 років. Для осіб віком до 18 років паспорт видаватиметься на 4 роки, а для осіб віком від 18 років — на 10 років.

Крім того, закон усуває неузгодженості, пов'язані зі зниженням віку для оформлення паспорта з 16 до 14 років. Наразі оформлення паспортів для осіб, які досягли 14 років, здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої особисто чи законним представником.

Паспорти громадянина України видаються не пізніше ніж через 20 робочих днів або 7 робочих днів у строковому порядку після подання заяви-анкети. Для оформлення паспорта за кордоном через ДП "Документ" термін видачі паспорта становить до 3 місяців.

Закон також встановлює, що за оформлення чи обмін документів у формі книжечки чи картки державне мито не стягується.

Вилучення з обігу банкноти 500 гривень

З 1 серпня 2024 року Нацбанк почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років (старого зразка) з метою їхньої поступової заміни на банкноти сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Як пояснили в НБУ, основна мета цього рішення — покращення якості готівки в обігу. Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка, які перебувають в обігу майже 18 років, зношені та потребують заміни,

"Банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень. Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", — пояснили в НБУ.

Мобілізація в Україні у серпні

З 1 серпня 2024 року на військову службу будуть призиватися такі категорії громадян України:

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 до 60 років придатні за станом здоров'я, але без військового досвіду;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану. Вони мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року та набути статусу "придатні" або "непридатні";

чоловіки віком від 25 до 60 років, зняті з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я за умов воєнного стану на підставі рішення ВЛК;

чоловіки від 18 до 25 років, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і не навчаються в магістратурі;

чоловіки від 18 до 25 років, які раніше відслужили строкову службу (остання демобілізація не враховується, їх можна мобілізувати лише через рік);

чоловіки віком від 18 до 25 років, які були приписані до призовних ділянок за старим законодавством та ним було встановлено статус непридатних до військової служби у мирний час або обмежено придатних у воєнний час. Ці особи мають пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо їх буде визнано придатними, їх можуть мобілізувати, якщо немає відстрочки чи бронювання.

З 1 серпня 2024 року згідно із законом № 3633-IX наступні категорії громадян не зможуть отримати відстрочку від мобілізації:

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами (якщо розмір заборгованості перевищує суму платежів за три місяці; відстрочка може бути оформлена при погашенні заборгованості та своєчасній сплаті).

особи, які доглядають чоловіка/дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена ​​батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання;

деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони.

особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним).

чоловіки, які за повторного ВЛК були визнані здоровими (всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання І та ІІ групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають бути підтверджені повторним медоглядом).

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).

Початок навчального року у серпні

Навчальний рік 2024/2025 у деяких школах може розпочатися вже у серпні. Рішення про дату початку нового навчального року відтепер приймається на місцевому рівні.

Ця зміна пов'язана з важкою енергетичною ситуацією в Україні через обстріли з боку Росії та прагнення заощадити електроенергію та тепло.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати навчальний рік раніше. Однак у школах, де немає позмінного навчання, початок уроків може бути зміщений на 10:00. Остаточне рішення ухвалює керівництво шкіл.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року українці отримають житлові субсидії на неопалювальний сезон у підвищеному розмірі у зв'язку зі зростанням деяких тарифів. Для всіх отримувачів новий розмір перерахують автоматично.

Також ми писали, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.