Мировой рынок пшеницы — почему снижаются цены на зерно

Пшеница. Фото: УНИАН

После того, как президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении ввести "взаимные пошлины" для государств всего мира, на мировом зерновом рынке начали резко дешеветь зерновые культуры. Все потому, что трейдеры опасались, что торговые партнеры США прибегнут к аналогичным решениям, введя собственные пошлины.

Об этом говорится в публикации Reuters.

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Как изменились котировки зерновых

По данным журналистов, фьючерсы на сою на Чикагской бирже (CBOT) 2 апреля снизились на 1,31% — до 10,16 долл за бушель. В статье отмечается, что это самое большое дневное падение, зафиксированное аналитиками в течение последнего месяца.

Скриншот: Reuters. Фото: как менялись цены на зерновые после введения пошлин США

Тем временем фьючерсы на соевое масло снизились на 1,73%, потеряв в цене до 47,65 центов за фунт. Контракты на кукурузу подешевели на 1,15% — до 4,53 за бушель.

Пшеница подешевела на 1,58% — до 5,32 долл за бушель, что стало самым большим падением с 24 марта 2025 года.

Что еще стоит знать

В Украине уже началась посевная кампания. Несмотря на трудности, товаропроизводители уже засеяли 500 тыс. гектаров озимых культур. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в планах у аграриев — засеять 5-7 млн гектаров земли.

"Традиционные культуры, которые будут засеиваться, - мало что изменится с предыдущим годом: подсолнечник, кукуруза, и даже в этом сезоне отмечается увеличение посева яровой пшеницы. Это не совсем характерно, но ценовая позиция в мире диктует условия, поэтому рынок реагирует для того, чтобы зарабатывать средства", — рассказал он.

Тем временем напомним, что ЕС откажется от беспошлинной торговли с Украиной. Об отмене соглашения могут объявить до 5 июня 2025 года.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты грузовиками вывозят зерно из Херсонской и Запорожской областей. Продукцию они затем перегружают на суда, а затем перевозят его в Новороссийск.