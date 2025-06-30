Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на пшеницу — что больше всего влияет на стоимость зерна

Цены на пшеницу — что больше всего влияет на стоимость зерна

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 06:30
Цены на пшеницу — по какой причине стоимость зерна постоянно меняется
Комбайн собирает пшеницу на поле. Фото: УНИАН

Цены на зерновые как на глобальном, так и на украинском рынках, меняются под влиянием погодных факторов. Особенно на ценовую динамику давит благоприятная ситуация в Соединенных штатах Америки и недостаток осадков в Причерноморском регионе.

Об этом говорится в материале издания Graintrade.

Реклама
Читайте также:

Погода и цены на зерно — что происходит

В США погодные условия остаются теплыми и влажными — это хорошо для яровых культур:

  • кукурузы;
  • сои;
  • яровой пшеницы.

Однако собирать озимую пшеницу в таких условиях сложно. При этом синоптики не прогнозируют изменений на следующей неделе: в регионе ожидаются дожди и ливни, поэтому сбор урожая будет тормозиться и в дальнейшем.

Зато в Европейском Союзе ситуация менее стабильная. Во многих странах царит жаркая и сухая погода, которая вредит посевам кукурузы, но ускоряет жатву озимых. Заметные дожди, по прогнозам, появятся только в конце следующей недели.

Какова ситуация в Украине

Часть регионов — особенно на Юге и на Востоке страдают из-за отсутствия достаточного количества осадков, которые могли бы "подпитать" почвы на полях влагой. Из-за этого развитие кукурузы отстает на две-три недели. В то же время началась уборка озимой пшеницы.

По состоянию на 30 июня, по данным на профильном портале Tripoli.land, тонна пшеницы на украинском рынке в среднем стоит 8 728 грн.

null
Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

По итогам недели стоимость культуры изменилась несущественно — в воскресенье, 22 июня, стоимость тонны агрокультуры была на уровне 8 708 грн.

Ранее мы рассказывали, что перевозить грузы через Черное море стало дороже. Аналитики назвали главную причину этому. Узнавайте также, как и почему изменились цены на подсолнечник в июне 2025 года.

цены в Украине зерно цены агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации