Цены на пшеницу — по какой причине стоимость зерна постоянно меняется

Комбайн собирает пшеницу на поле. Фото: УНИАН

Цены на зерновые как на глобальном, так и на украинском рынках, меняются под влиянием погодных факторов. Особенно на ценовую динамику давит благоприятная ситуация в Соединенных штатах Америки и недостаток осадков в Причерноморском регионе.

Об этом говорится в материале издания Graintrade.

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В США погодные условия остаются теплыми и влажными — это хорошо для яровых культур:

кукурузы;

сои;

яровой пшеницы.

Однако собирать озимую пшеницу в таких условиях сложно. При этом синоптики не прогнозируют изменений на следующей неделе: в регионе ожидаются дожди и ливни, поэтому сбор урожая будет тормозиться и в дальнейшем.

Зато в Европейском Союзе ситуация менее стабильная. Во многих странах царит жаркая и сухая погода, которая вредит посевам кукурузы, но ускоряет жатву озимых. Заметные дожди, по прогнозам, появятся только в конце следующей недели.

Какова ситуация в Украине

Часть регионов — особенно на Юге и на Востоке страдают из-за отсутствия достаточного количества осадков, которые могли бы "подпитать" почвы на полях влагой. Из-за этого развитие кукурузы отстает на две-три недели. В то же время началась уборка озимой пшеницы.

По состоянию на 30 июня, по данным на профильном портале Tripoli.land, тонна пшеницы на украинском рынке в среднем стоит 8 728 грн.

Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

По итогам недели стоимость культуры изменилась несущественно — в воскресенье, 22 июня, стоимость тонны агрокультуры была на уровне 8 708 грн.

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