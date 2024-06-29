В Україні з 1 липня зміняться ціни на продукти харчування — експерт дав позитивний прогноз

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 липня очікуються позитивні зміни у цінах на продукти, які можуть приємно здивувати споживачів. За прогнозом члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наступного місяця відбудеться потенційне зниження цін, яке може полегшити фінансове становище багатьох громадян.

Про це Пендзин сказав в коментарі Новини Pro.

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Як зміняться ціни на продукти з 1 липня

За словами експерта, у липні не очікується значних змін у цінах на продукти. Крім того, деякі супермаркети планують знизити ціни на окремі товари.

"У липні ціни на овочі можуть бути навіть нижчими порівняно з травнем та червнем 2024 року", — припустив Пендзин.

Експерт зазначив, що споживачі можуть бути спокійні, оскільки не очікується раптового підвищення цін на основні продукти, такі як хліб та молоко.

Як відключення світла впливає на ціни

Пендзин пояснив, що підприємства, що займаються виробництвом продуктів харчування, забезпечені безперебійним енергопостачанням, оскільки воно є критично важливим для них. Відповідно до цього, обмеження електропостачання не мають впливу на виробництво і вартість продукції.

"Людей не потрібно страшити тим, що, наприклад, вартість хліба зросте на 20%. Це не більше, ніж бажання виробника продати свій товар подорожче", — додав він.

Експерт нагадав, що для цих підприємств діє урядовий порядок щодо захисту працівників від мобілізації, затверджений Кабінетом Міністрів. Тому вони не очікують дефіциту кадрів, що може вплинути на обсяги та темпи виробництва товарів.

На основі цих прогнозів, липень 2024 року стане спокійним для українських споживачів щодо цін на продукти. Очікується стабільність вартості основних товарів, а сезонне зниження цін може зробити овочі більш доступними.

Що ще треба знати

Нагадаємо, раніше Forbes повідомляв, що українські виробники хлібобулочної, кондитерської та молочної продукції очікують зростання цін. Це може статися у найближчому майбутньому на тлі відключення електричної енергії.

Ми також писали, що український уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.