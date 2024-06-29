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Цены на продукты с 1 июля изменятся — как отключение света влияют на ценники

29 июня 2024 14:09
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине с 1 июля изменятся цены на продукты питания — эксперт дал положительный прогноз
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
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Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 июля ожидаются положительные изменения в ценах на продукты, которые могут удивить потребителей. По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в следующем месяце произойдет потенциальное снижение цен, которое может облегчить финансовое положение многих граждан.

Об этом Пендзин сказал в комментарии Новини Pro.

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Как изменятся цены на продукты с 1 июля

По словам эксперта, в июле не ожидается существенных изменений в ценах на продукты. Кроме того некоторые супермаркеты планируют снизить цены на отдельные товары.

"В июле цены на овощи могут быть даже ниже по сравнению с маем и июнем 2024 года", — предположил Пендзин.

Эксперт отметил, что потребители могут быть спокойны, поскольку не ожидается внезапного повышения цен на основные продукты, такие как хлеб и молоко.

Как отключение света влияет на цены

Пендзин пояснил, что предприятия, занимающиеся производством продуктов питания, обеспечены бесперебойным энергоснабжением, поскольку оно является критически важным для них. Согласно этому, ограничения электроснабжения не оказывают влияния на производство и стоимость продукции.

"Людей не нужно устрашать тем, что, например, стоимость хлеба вырастет на 20%. Это не больше, чем желание производителя продать свой товар подороже", — добавил он.

Эксперт напомнил, что для этих предприятий действует правительственный порядок защиты работников от мобилизации, утвержденный Кабинетом Министров. Поэтому они не ожидают дефицита кадров, что может повлиять на объемы и темпы производства товаров.

На основе этих прогнозов, июль 2024 станет спокойным для украинских потребителей относительно цен на продукты. Ожидается стабильность стоимости основных товаров, а сезонное снижение цен может сделать овощи доступнее.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее Forbes сообщал, что украинские производители хлебобулочной, кондитерской и молочной продукции ожидают роста цен. Это может произойти в обозримом будущем на фоне отключения электрической энергии.

Мы также писали, что украинское правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.

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