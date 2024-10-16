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Цены на продукты осенью рекордно выросли — какие товары подорожали больше всего

16 октября 2024 10:32
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены в Украине — какие популярные продукты больше всего подорожали осенью
Одесский "Привоз". Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с начала сентября значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, часто покупаемых в магазинах. В этот список входят овощи, мясо, а также куриные яйца.

Такие данные опубликованы на портале Минфин.

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Какие продукты больше выросли в цене

В период с сентября в Украине отмечен значительный рост цен на продукты, в частности огурцы, свинину, куриные яйца, болгарский перец и картофель. Больше всего подорожал болгарский перец, в то время как малейшие изменения коснулись цен на куриные яйца.

Больше всего подорожали следующие продукты:

  • Болгарский перец. Этот овощ подорожал больше всего — с 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн).
  • Свинина. Шашлык подорожал с 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн). Свиная грудинка также выросла в цене — с 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн). Свиная лопатка подорожала со 172,27 грн до 178,45 грн (+6,18 грн).
  • Картофель. Молодой картофель вырос в цене с 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн). Розовый картофель подорожал на 5 грн и теперь стоит 30,76 грн за килограмм.
  • Огурцы. Гладкие огурцы подорожали с 84,10 до 94,10 грн (+10 грн). Колючие огурцы выросли в цене с 76,42 до 89,90 грн (+13,48 грн). Долгоплодные огурцы подорожали с 81,31 до 89,99 грн (+8,68 грн).
  • Куриные яйца. Яйца "Ясенсвит" (С1, 30 шт.) подорожали со 122,20 грн до 136,45 грн (+14,25 грн). Остальные яйца подорожали на 5 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине популярное национальное блюдо "борщ" ежегодно становится все более дорогим удовольствием. Поскольку за последние годы подорожали основные ингредиенты, так называемый "Индекс Борща" вырос вдвое.

Также мы сообщали, что украинские власти повысит минимальную стоимость виноградных вин и винодельческой продукции. Это прописано в новом налоговом законе.

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