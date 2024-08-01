В Украине подорожают продукты — когда и на сколько поднимут цены

Цены на продукты в Украине существенно возрастут — на сколько подорожает питание осенью
Эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно возрасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.
Об этом рассказывает Liga.net.
На сколько подорожают продукты
Эксперты прогнозируют, что цены на продукты могут вырасти от 5 до 10% уже этой осенью. Это связано с удорожанием логистических расходов.
В Союзе молочных предприятий Украины оценивают рост затрат на генераторы в пределах 5-7%. Другие перерабатывающие предприятия агропродукции сообщают о возможном росте себестоимости до 10%.
Скорее всего, украинцы увидят повышение цен в магазинах уже в сентябре. Это произойдет на фоне сезонного понижения общего чека, поэтому потребители могут сначала не заметить эти изменения.
Что еще стоит знать
Напомним, сейчас цены на борщовый набор в Украине в основном имеют тенденцию к снижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.
Мы также сообщали, что с начала года в Украине выросли цены производителей на напитки, среди самых популярных потребительских товаров, в частности на минеральную негазированную воду и пиво. При этом стоимость бренди и других крепких напитков осталась почти неизменной.
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