В Україні підняли ціни на мінералку та пиво — скільки коштують напої зараз

Українські виробники підняли ціни на пиво та мінеральну воду — на скільки здорожчали напої
З початку року в Україні зросли ціни виробників на напої, які є серед найпопулярніших споживчих товарів, зокрема на мінеральну негазовану воду та пиво. При цьому вартість бренді та інших міцних напоїв залишилася майже незмінною.
Про це повідомляє Держстат.
Як змінились ціни на напої у 2024 році
Статистика відображає ціни виробників на обсяги 10 тисяч літрів для таких напоїв, як бренді, горілка, пиво, мінеральні газовані та негазовані води, а також безалкогольні напої. Ці ціни не є роздрібними, а показують відпускну вартість товарів від виробників.
За даними статистики, найбільше зросли ціни на мінеральну негазовану воду. У січні середня вартість такого напою становила 6,65 грн за літр, а в липні піднялася до 7,25 грн, що свідчить про зростання на 9%. Виробничі ціни на пиво зросли на 3,4% з початку року, і в липні середня ціна за літр становить 30,3 грн.
Середня ціна виробників за літр міцних та безалкогольних не мінеральних напоїв пмайже не змінилася і наразі становить:
- горілка — 79,9 грн;
- бренді (включно з "коньяком України") — 115,2 грн;
- безалкогольні напої — 13,9 грн.
Єдиним напоєм, який подешевшав у пропозиції виробників, хоч і незначно, стала горілка з міцністю не більше 45,4%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Україна планує запровадити акцизний податок на напої з цукром, що має на меті реформувати податкову політику та покращити здоров'я населення. Акциз вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.
Також ми повідомляли, що в Україні відпускні ціни на кавуни зросли на 23%. Зокрема, це сталося через зменшення обсягів пропозиції з місцевих господарств.
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