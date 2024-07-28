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Українські виробники підняли ціни на пиво та мінеральну воду — на скільки здорожчали напої

28 липня 2024 15:12
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні підняли ціни на мінералку та пиво — скільки коштують напої зараз
Виробництво пива. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З початку року в Україні зросли ціни виробників на напої, які є серед найпопулярніших споживчих товарів, зокрема на мінеральну негазовану воду та пиво. При цьому вартість бренді та інших міцних напоїв залишилася майже незмінною.

Про це повідомляє Держстат.

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Як змінились ціни на напої у 2024 році

Статистика відображає ціни виробників на обсяги 10 тисяч літрів для таких напоїв, як бренді, горілка, пиво, мінеральні газовані та негазовані води, а також безалкогольні напої. Ці ціни не є роздрібними, а показують відпускну вартість товарів від виробників.

За даними статистики, найбільше зросли ціни на мінеральну негазовану воду. У січні середня вартість такого напою становила 6,65 грн за літр, а в липні піднялася до 7,25 грн, що свідчить про зростання на 9%. Виробничі ціни на пиво зросли на 3,4% з початку року, і в липні середня ціна за літр становить 30,3 грн.

Середня ціна виробників за літр міцних та безалкогольних не мінеральних напоїв пмайже не змінилася і наразі становить:

  • горілка — 79,9 грн;
  • бренді (включно з "коньяком України") — 115,2 грн;
  • безалкогольні напої — 13,9 грн.

Єдиним напоєм, який подешевшав у пропозиції виробників, хоч і незначно, стала горілка з міцністю не більше 45,4%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна планує запровадити акцизний податок на напої з цукром, що має на меті реформувати податкову політику та покращити здоров'я населення. Акциз вже закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Також ми повідомляли, що в Україні відпускні ціни на кавуни зросли на 23%. Зокрема, це сталося через зменшення обсягів пропозиції з місцевих господарств.

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