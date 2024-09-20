Цены на мясо и мясные продукты в Украине на сентябрь 2024 года

Мясной отдел в супермаркете. Фото: beefmagazine.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В ближайшее время цены на пищевые продукты в Украине могут ощутимо увеличиться. Повышение акциза на горючее, сложная ситуация в энергетике, и экономический кризис, вызванный войной, заставляют цифры на ценниках становиться все больше. Впрочем, сезонные продукты в сентябре могут наоборот подешеветь, потому что некоторые аграрии будут вынуждены продавать свою продукцию.

Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в сентябре 2024 года и рассказывают, как изменилась их стоимость.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Прогнозы цен на украинском рынке фруктов и овощей остаются неоднозначными. В условиях увеличения предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, подорожают. Об этом сообщила ученая из Института аграрной экономики Инна Сало.

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца сентября 2024 года с повышением спроса на овощи при постоянном предложении ожидается незначительное их удорожание — до 10%. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок овощей, условий их хранения и логистики", — сказала эксперт.

По ее словам, стоимость белокочанной капусты будет продолжать расти. С конца июля текущего года цена увеличилась на 21%, достигнув 32,69 гривны за килограмм. Цена на яблоки составляет 34 гривны за килограмм, однако в сентябре благодаря увеличению предложения отечественной продукции она может снизиться до 30 гривен за килограмм.

Сало отметила, что цены на импортные фрукты останутся высокими. Ожидается, что апельсины будут стоить до 75 гривен, лимоны – до 90 гривен, мандарины – до 100 гривен, а бананы – до 60 гривен. Картофель, который в конце августа стоил 24,90 гривны за килограмм, в сентябре может подешеветь до 20 гривен за килограмм.

А вот народный депутат и секретарь парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям Иван Чайковский прогнозирует скорое снижение цен на овощи в Украине. По его словам, дефицит продуктов, включая так называемый "борщевой набор", пока не является проблемой, поскольку в Украине достаточно овощей, которые выращиваются на местных территориях.

Он также отметил, что аграрии, не имеющие возможности хранить урожай, будут вынуждены продавать свою продукцию, что повлияет на рынок и приведет к снижению цен.

"Овощи и хлеб будут в Украине, и цены на овощи, вероятно, будут снижаться. Это дает возможность украинцам закупить продукты для зимних запасов по более выгодным ценам", — отметил Чайковский.

Впрочем, нардеп прогнозирует постепенное увеличение цен на мясо, вызванное ростом стоимости электроэнергии и горючего. Однако он отмечает, что подорожание мяса и молочных продуктов будет происходить поэтапно.

Повышение цен на свою продукцию из-за подорожания бензина ожидают и аграрии. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телемарафона, отметив, что новый скачок цен вполне возможен.

Эксперты прогнозируют , что осенью 2024 года в Украине цены на основные продукты могут вырасти на 20-30%. Особенно подорожают молочные продукты, яйца и мясо.

Ожидается, что цены будут повышаться из-за увеличения затрат на производство, логистику, энергоносители, а также ограничения на экспорт некоторых товаров. В частности, стоимость молока будет расти. В этом году литр молока жирностью 2,5% подорожал до 39 гривен из-за увеличения производственных затрат, включая новые тарифы на электроэнергию и топливо, а также дефицит рабочей силы в агросекторе.

Повышение цен на молочные продукты осенью будет связано с сокращением предложения качественного молока из-за неблагоприятных погодных условий и снижения урожайности кормовых культур. Также подорожают растительное масло, сметана и сыры.

Стоимость сливочного масла уже выросла с 75,65 до 81 гривны за 200-граммовую пачку, и эта тенденция, по мнению экспертов, продлится осенью, что сделает продукт менее доступным для многих украинцев.

С начала года цены на говядину выросли с 251,6 грн/кг до 270 грн/кг, в то время как свинина подешевела до 177 грн/кг, а стоимость птицы снизилась до 87 грн/кг. Осенью, однако, ситуация может измениться в сторону удорожания из-за увеличения расходов на корма и энергоносители.

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в сентябре

Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине? Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на продукты в Украине (1 июня 2024 года — 1 сентября 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 июня 2024 года Цена в грн по состоянию на 1 сентября 2024 года Разница цен Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг 818,32 915,15 +11,8% Колбаса варено-копченая "Салями" 1 кг 261,00 273,80 +4,9% Колбаса вареная "Врачебная" 1 кг 358,79 361,96 +0,8% Колбаса вареная "Молочная" 400 гр 133,03 136,27 +2,4% Сардельки с сыром 1 кг 244,60 244,60 - Сардельки "Молочные" 1 кг 108,10 113,35 +4,8% Сосиски филейные 1 кг 221,05 201,85 -8,6% Колбаски полукопченые "Охотничьи" 1 кг 508,86 603,01 +18,5% Бекон 1 кг 409,31 414,15 +1,18% Буженина 1 кг 539,02 527,14 -2,2% Говядина гуляш 1 кг 280,54 294,65 +5% Говядина ребра 1 кг 168,95 168,95 - Курятина бедро 1 кг 108,06 98,00 -9,3% Куриная голень 1 кг 73,61 70,20 -4,6% Курятина филе 1 кг 162,61 171,00 +5,1% Свинина грудинка 1 кг 164,09 165,52 +0,8% Свинина лопатка 1 кг 161,96 168,17 +3,8% Свинина ошейок 1 кг 255,79 266,45 +4,1% Свинина подбрюшина 1 кг 162,36 167,72 +3,3% Свинина ребра 1 кг 172,11 172,97 - Свинина шашлык 1 кг 225,68 244,97 +8,5% Сало домашнее 1 кг 234,94 234,00 -

Как видим, по сравнению с июлем, в сентябре цены на большинство мясных продуктов увеличились. Больше всего подорожали "Охотничьи" колбаски (+18,5%), а также "Брауншвейская" колбаса (+11,8%). Кроме того, подорожали все виды свинины. Ее стоимость увеличилась от 0,8 до 4,1 процента. Только несколько позиций из списка снизились цены, это: куриные бедро (-9,3%) и голень (-4,6%), филейные сосиски (-8,6%) и буженина (-2,2%).

Напомним, в Украине в этом году может возникнуть дефицит гречихи из-за уменьшения площадей посевов и неблагоприятных погодных условий. В результате цены на этот продукт могут значительно возрасти.

Также мы писали, что пекари в Украине готовятся либо повышать цены на хлебобулочную продукцию, либо закрывать производство. Главными причинами называют удорожание сырья, электроэнергии и других составляющих.