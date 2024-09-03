Цены на базовые продукты в Украине взлетят до 30% — прогноз на осень 2024 года

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине осенью 2024 года ожидается подорожание базовых продуктов на 20-30%. Взлететь в цене могут молочные продукты, яйца и мясо.

Об этом сообщает издание ZN.ua.

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По словам экспертов, цены будут ползти вверх из-за роста затрат на производство, логистику и энергоносители, а также ограничения экспорта некоторых продуктов.

В частности, прогнозируют подорожание молока. В этом году литр молока с жирностью 2,5% подорожал до 39 гривен из-за больших затрат на производство (новые тарифы на электроэнергию и топливо, дефицит рабочей силы в агросекторе).

Графика. Источник: ZN.ua

Подорожание молочных продуктов осенью будет продиктовано уменьшением предложения качественного молока из-за сложных погодных условий и общего падения объема урожайности кормовых культур. Подорожают другие молочные продукты, такие как масло, сметана и сыры.

В этом году сливочное масло выросло в цене с 75,65 до 81 гривен за пачку весом 200 граммов. Тенденция будет продолжаться осенью. Продукт станет менее доступным ряду украинских потребителей.

Стоимость яиц летом оставалась относительно стабильной, однако в августе цены начали расти. В этом году ожидается ограничение экспорта яиц в страны ЕС, что повлечет за собой избыток продукции внутри страны, однако вырастут затраты на производство, поэтому компенсируется повышением стоимости для потребителей.

С начала года говядина выросла в цене с 251,6 грн/кг до 270 грн/кг, а свинина подешевела до 177 грн/кг. Стоимость птицы снизилась в цене до 87 грн/кг. Однако осенью ситуация может измениться из-за больших затрат на корма и энергоносители.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Национального банка обнародовали ценовой прогноз до конца 2024 года. Если в начале года инфляция была достаточно низкой, то в последние месяцы заметно ускорилась.

Также сообщалось, что в Украине в сентябре этого года граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсации. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.