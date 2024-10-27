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Ціни на продукти — який овоч коштує вже майже 100 гр за 1 кг

27 жовтня 2024 15:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні дорожчають огірки — як зросли ціни
Чоловік з огірками. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні продовжують підвищуватися ціни на огірки. Причиною подорожчання став їхній дефіцит у країні.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Детальніше про здорожчання огірків

Як зазначають оператори ринку, дефіцит огірків в Україні спричинив їхнє подорожчання. Місцеві комбінати мають обмежені запаси цієї продукції, що підвищує ціни, хоча попит на тепличні овочі серед покупців залишається стабільним, але стриманим.

За прогнозами аналітиків, ближче до вихідних огірки коштуватимуть від 80 до 100 грн за кілограм (1,94–2,42 дол/кг), що на 24% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти вважають, що тепличні комбінати, ймовірно, продовжуватимуть підвищувати ціни на огірки, якщо нинішні обсяги продажів збережуться. На їхню думку, стабілізація цін у цьому сегменті можлива лише з надходженням в Україну перших великих партій огірків із зовнішніх ринків.

Цікаво, що нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими за останні сім років, а позитивна динаміка зростання цін триває вже третій тиждень поспіль.

Імпортери вже планують масові закупівлі огірків із Туреччини, оскільки українські господарства значно скоротили обсяги пропозиції. Імпорт огірків традиційно починається з другої половини жовтня, коли на ринку помітно зменшується кількість місцевих овочів, а максимальні поставки з-за кордону припадають на перші зимові місяці, коли внутрішнє виробництво майже відсутнє.

Наразі тепличні огірки в Україні продаються на 29% дорожче, ніж рік тому, і, ймовірно, ціни продовжать зростати, якщо нинішній рівень збуту збережеться. Експерти очікують стабілізації цін лише з початком масових поставок імпортних огірків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на овочі та інші харчові продукти. Зокрема, здорожчання торкнулося різних видів капусти, зокрема цвітної та білокачанної.

Ми також писали, що в Україні продовжується тенденція зростання цін на картоплю. На сьогодні немає підстав вважати, що вартість може досягти 50 грн за кг, оскільки поточні ціни вже покривають витрати на виробництво та створюють можливості для імпорту.

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