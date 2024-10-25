Ціни на овочі — чи здорожчає картопля до 50 грн за 1 кг

Продаж картоплі на ринку. Фото: УНІАН

В Україні продовжується тенденція зростання цін на картоплю. На сьогоднішній день немає підстав вважати, що вартість може досягти 50 грн за кг, оскільки поточні ціни вже покривають витрати на виробництво та створюють можливості для імпорту.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає кореспондент Укрінформу.

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Як зміняться ціни на картоплю

"Наразі ціни на картоплю такі: 20 грн/кг — оптова ціна, та 30 грн/кг — в роздрібі, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватись. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Теперішня ціна є достатньою, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дозволяє імпортувати", — пояснив урядовець.

За словами Висоцького, врожай картоплі цього року знизився на 18% у порівнянні з 2023 роком, що становить близько 4 мільйонів тонн — це значна втрата для країни. Він пояснює зменшення врожаю впливом засухи, яка також позначилася на цінах.

Водночас він пояснив ситуацію з імпортом, зазначивши, що Україна імпортує лише незначні обсяги картоплі в порівнянні з вітчизняним виробництвом. Таким чином, кілька десятків тисяч тонн імпортованої картоплі можуть бути достатніми для стабілізації цін та навіть їх зупинки.

Крім того, за словами Висоцького, підстав для зниження цін також немає. Поточна вартість стане орієнтиром, і вже ближче до весни можливе подорожчання на 15%, оскільки з’являться додаткові витрати на зберігання.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні продовжується грибний сезон, і холодна дощова осіння погода створює сприятливі умови для збору грибів. Відомо, що вже встановлено ціни на свіжі дикі гриби, зібрані в українських лісах, тому зараз саме час їх купити.

Також ми розповідали, що незабаром ціни на м'ясо в Україні можуть поступово зрости, повідомляють економісти. Серед причин цього явища відзначають підвищення вартості кормів для тварин, зростання цін на енергоносії та збільшення податкових ставок.