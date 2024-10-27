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Цены на продукты — какой овощ стоит уже почти 100 гр за 1 кг

27 октября 2024 15:47
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине дорожают огурцы — как выросли цены
Мужчина с огурцами. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине продолжают повышаться цены на огурцы. Причиной удорожания стал их дефицит в стране.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Подробнее о подорожании огурцов

Как отмечают операторы рынка, дефицит огурцов в Украине привел к их удорожанию. У местных комбинатов есть ограниченные запасы этой продукции, что поднимает цены, хотя спрос на тепличные овощи среди покупателей остается стабильным, но сдержанным.

По прогнозам аналитиков, ближе к выходным огурцы будут стоить от 80 до 100 грн за килограмм (1,94–2,42 долл./кг), что на 24% больше, чем в конце прошлой недели.

Эксперты считают, что тепличные комбинаты, по всей вероятности, будут продолжать повышать цены на огурцы, если нынешние объемы продаж сохранятся. По их мнению, стабилизация цен в этом сегменте возможна только при поступлении в Украину первых крупных партий огурцов с внешних рынков.

Интересно, что нынешние цены на тепличные огурцы в Украине самые высокие за последние семь лет, а положительная динамика роста цен продолжается уже третью неделю подряд.

Импортеры уже планируют массовые закупки огурцов из Турции, потому что украинские хозяйства значительно сократили объемы предложения. Импорт огурцов традиционно начинается со второй половины октября, когда на рынке заметно уменьшается количество местных овощей, а максимальные поставки из-за границы приходятся на первые зимние месяцы, когда внутреннее производство почти отсутствует.

Пока тепличные огурцы в Украине продаются на 29% дороже, чем год назад, и, вероятно, цены продолжат расти, если нынешний уровень сбыта сохранится. Эксперты ожидают стабилизации цен только с началом массовых поставок импортных огурцов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжают расти цены на овощи и другие продукты питания. В частности, подорожание коснулось разных видов капусты, в частности, цветной и белокочанной.

Мы также писали, что в Украине продолжается тенденция роста цен на картофель. На сегодняшний день нет оснований считать, что стоимость может достигнуть 50 грн за кг, поскольку текущие цены уже покрывают затраты на производство и создают возможности для импорта.

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