Як здорожчають продукти перед Новим роком — на що зростуть ціни напередодні свят

Святкування Нового року. Фото: УНІАН

В Україні триває зростання цін на популярні продукти харчування. За прогнозами експертів, ситуація може тимчасово стабілізуватися до середини грудня 2024 року. Проте напередодні Нового року очікується нова хвиля подорожчання.

Про це розповів економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі 24 Каналу.

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На які продукти зростуть ціни перед Новим роком

До зони ризику на здорожчання потрапляють м'ясо, сир, яйця та інші продукти, що традиційно присутні на новорічному та різдвяному столі. За словами експерта, зимові свята сприятимуть підвищенню цін на ці товари.

"І люди точно будуть це святкувати. Тут будуть накривати столи два рази. Тобто, стимул зросту цін. А от вже після свят воно знову зупиниться, знову на троту вийде", — сказав він.

Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук прогнозує, що ціни на основні продукти зростатимуть не лише взимку, але й навесні 2025 року.

"Навесні ми побачимо збільшення імпорту овочів, який буде купуватися за євро. Це вплине на вартість продукції, яка буде значно вищою", — пояснив він.

Політик прогнозує, що підвищення цін торкнеться м'яса та яєць, виробництво яких залежить від цін на пшеницю, кукурудзу та сою для худоби, а також соняшникової олії. Здорожчання олії пояснюється посухою, низькою врожайністю та зростаючим попитом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року вартість яєць у магазинах та на ринках України помітно зросла і станом на кінець листопада продовжує підвищуватись. На це вплинула низка різнопланових факторів, які стали основними причинами подорожчання.

Ми також писали, що впродовж листопада в Україні вартість хліба в роздрібних мережах може збільшитися на 10-15%. У разі відсутності такого підвищення виробники можуть бути змушені зменшити обсяги постачання продукції до магазинів.