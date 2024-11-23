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Цены на продукты — какие товары подорожают перед Новым годом

23 ноября 2024 12:05
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как подорожают продукты перед Новым годом — на что вырастут цены в канун праздников
Празднование Нового года. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине идет рост цен на популярные продукты питания. По прогнозам экспертов ситуация может временно стабилизироваться до середины декабря 2024 года. Однако в канун Нового года ожидается новая волна подорожания.

Об этом рассказал экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу.

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В зону риска на подорожание попадают мясо, сыр, яйца и другие продукты, традиционно присутствующие на новогоднем и рождественском столе. По словам эксперта, зимние праздники будут способствовать повышению цен на эти товары.

"И люди точно будут это праздновать. Здесь будут накрывать столы два раза. То есть стимул роста цен. А вот уже после праздников оно снова остановится, снова на троту выйдет", — сказал он.

Член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук прогнозирует, что цены на основные продукты будут расти не только зимой, но и весной 2025 года.

"Весной мы увидим увеличение импорта овощей, который будет покупаться за евро. Это повлияет на стоимость продукции, которая будет значительно выше", — пояснил он.

Политик прогнозирует, что повышение цен затронет мясо и яйца, производство которых зависит от цен на пшеницу, кукурузу и сою для скота, а также подсолнечного масла. Подорожание растительного масла объясняется засухой, низкой урожайностью и растущим спросом.

Что еще стоит знать

Напомним, в конце октября 2024 стоимость яиц в магазинах и на рынках Украины заметно выросла и по состоянию на конец ноября продолжает повышаться. На это повлиял ряд разноплановых факторов, ставших основными причинами удорожания.

Мы также писали, что в ноябре в Украине стоимость хлеба в розничных сетях может увеличиться на 10-15%. В случае отсутствия такого повышения производители могут быть вынуждены снизить объемы поставки продукции в магазины.

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