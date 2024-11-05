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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

5 листопада 2024 06:58
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у 2024 році
Порівняння цін на м'ясо та ковбасу в Україні. Графіка: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Найближчим часом ціни на харчові продукти в Україні продовжать зростати. Зростання акцизу на пальне, проблеми в енергетичній сфері та економічна криза, спричинена війною, сприяють збільшенню вартості споживчих товарів. При цьому подорожчання м'яса та м'ясних виробів у 2024 році не таке помітне, як зростання вартості овочів.

Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у листопаді 2024 року та розповідають, як змінилась їхня вартість.

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Економісти прогнозують, що вже скоро ціни на м'ясо в Україні почнуть поступово підвищуватися. Причинами цього називають подорожчання кормів для тварин, зростання цін на енергоносії та збільшення податків.

Наприклад, кореспонденти ТСН повідомляють що на українських фермах вже фіксується зростання собівартості продукції. Так, на фермі Сергія Голембівського під Києвом, де розводять "кросів" — суміш елітних м'ясних порід — через збільшення вартості кормів та енергоресурсів ціни на худобу вже підняли.

"Ціна такого "кросу" в межах 100 грн/кг сьогодні, жива вага. Комбікорм зріс на 15%, і це дуже суттєво. І наші витрати на енергетику теж підвищилися", — наголосив Голембівський.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка повідомив, що минулого місяця зростання цін на м'ясо було обумовлене кількома факторами: активним експортом, посушливим літом, що призвело до подорожчання кормів, а також підвищенням акцизу на дизельне пальне та зростанням цін на мастильні матеріали.

Втім, в Україні підвищується вартість не тільки м'яса. Цінники на овочі та молочну продукцію також змінюються у більший бік.

Так, за даними аналітиків проєкту EastFruit, на тлі активізації торгівельної діяльності на ринку в Україні почала дорожчати морква. Нині її ціна в середньому вже в 3,3 раза вище, ніж за аналогічний період минулого року. За збереження поточних темпів збуту очікується подальше зростання вартості цього овочу.

А ось учасники молочного ринку описують ситуацію з цінами на молочну сировину як панічну. За даними Союзу молочних підприємств України, восени виробники розраховували на пікову ціну за літр молока-сировини в межах 17-18 грн з ПДВ, проте його вартість несподівано зросла до 25 грн з ПДВ.

Причин зростання цін на молочну сировину досить багато. Основний фактор — дефіцит сировини, адже середнє завантаження переробних підприємств зараз становить близько 60%. До цього додається стабільний попит на експорт української молочної продукції та необхідність підтримувати внутрішній ринок.

Дефіцит сировини посилюється через втрату ферм та скорочення поголів'я худоби. Крім того, молоко від приватних господарств, як зазначають учасники ринку, не підходить для експорту та для роботи з національними торговими мережами через його низьку якість та відсутність можливості контролю виробництва.

Експерти наголошують, що дефіцит сировини призводить до хаотичного ціноутворення, яке часто ґрунтується не на ринкових законах, а на паніці.

За словами виконавчого директора Спілки молочних підприємств Арсена Дідура, наразі українська молочна галузь перебуває в критичному стані й потребує антикризової програми. Пріоритетними завданнями він вважає розв'язання проблеми дефіциту молока та постійне збільшення поголів'я корів.

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у 2024 році

Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у 2024 році
Порівняння цін на м'ясо в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE
Порівняння цін на продукти в Україні (1 січня 2024 року — 1 листопада 2024 року)
Назва продукту Ціна у грн станом на 1 січня 2024 року Ціна у грн станом на 1 листопада 2024 року Різниця цін
Ковбаса сирокопчена "Брауншвейська", 1 кг 802,82 826,10 +2,8%
Ковбаса варено-копчена "Салямі", 1 кг 239,80 273,80 +14,1%
Ковбаса варена "Лікарська", 1 кг 350,50 387,14 +10,4%
Ковбаса варена "Молочна", 400 г 115,93 136,27 +17,5%
Сардельки із сиром, 1 кг 244,60 244,60 +9,3%
Сардельки "Молочні", 1 кг 116,00 112,82 -2,7%
Сосиски філейні, 1 кг 225,90 146,50 -35,1%
Бекон, 1 кг 406,45 411,72 +1,2%
Буженина, 1 кг 497,56 543,73 +9,2%
Яловичина, гуляш, 1 кг 257,95 301,32 +16,8%
Яловичина, ребра, 1 кг 157,95 168,95 +6,9%
Курятина, стегно, 1 кг 116,58 125,00 +7,2%
Курятина, гомілка, 1 кг 80,81 83,45 +3,2%
Курятина, філе, 1 кг 162,71 171,00 +5%
Свинина, грудинка, 1 кг 179,62 175,95 -2%
Свинина, лопатка, 1 кг 171,61 177,40 +3,3%
Свинина, ошийок, 1 кг 236,86 286,05 +20,7%
Свинина, підчеревина, 1 кг 182,66 179,00 -2%
Свинина, ребра, 1 кг 185,19 176,30 -4,8%
Свинина, шашлик, 1 кг 210,50 236,50 +12,3%
Сало домашнє, 1 кг 255,28 234,00 -8,3%

 

Як бачимо, порівняно з початком 2024 року, у листопаді зросли ціни на переважну більшість м'ясних продуктів. Найбільше здорожчав свиний ошийок (+20,7%), а також "Брауншвейська" ковбаса (+11,8%) та яловичий гуляш (16,8%). Крім того, здорожчали всі види ковбас. Їхня вартість збільшилася від 2,8 до 17,5 відсотка. Лише декілька позицій зі списку втратили в ціні. Це "Молочні" сардельки, свинні підчеревина (-2%) та ребра (-4,8%), філейні сосиски (-8,6%) та сало (-8,3%). Також слід зазначити значне здешевшання філейних сосисок, вартість яких за рік знизилась на більш ніж 35%.

Також ми писали, як в Україні зросли ціни на продукти для приготування борщу.  Абсолютно всі складники, що входять до рецепта приготування традиційного українського борщу, за рік істотно зросли в ціні.

Також ми розповідали, що незабаром ціни на м'ясо в Україні можуть поступово зрости. Втім, економіст Олег Пендзин вважає, що підприємці не будуть надто радикально підвищувати ціни.

 

їжа ціни в Україні продукти гроші інфляція

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