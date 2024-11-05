Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в 2024 году

Сравнение цен на мясо и колбасу в Украине. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В ближайшее время цены на продукты питания в Украине продолжат расти. Рост акциза на топливо, проблемы в энергетической сфере и экономический кризис, вызванный войной, способствуют увеличению стоимости потребительских товаров. При этом подорожание мяса и мясных изделий в 2024 году не столь заметно, как рост стоимости овощей.

Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в ноябре 2024 года и рассказывают, как изменилась их стоимость.

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Экономисты прогнозируют, что уже скоро цены на мясо в Украине начнут постепенно увеличиваться. Причинами этого называют удорожание кормов для животных, рост цен на энергоносители и увеличение налогов.

К примеру, корреспонденты ТСН сообщают, что на украинских фермах уже фиксируется рост себестоимости продукции. Так, на ферме Сергея Голембовского под Киевом, где разводят "кроссов" — смесь элитных мясных пород — из-за увеличения стоимости кормов и энергоресурсов цены на скот уже подняли.

"Цена такого "кросса" в пределах 100 грн/кг сегодня, живой вес. Комбикорм вырос на 15% и это очень существенно. И наши расходы на энергетику тоже повысились", — подчеркнул Голембовский.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщил, что в прошлом месяце рост цен на мясо был обусловлен несколькими факторами: активным экспортом, засушливым летом, что привело к удорожанию кормов, а также повышением акциза на дизельное горючее и ростом цен на смазочные материалы.

Впрочем, в Украине повышается стоимость не только мяса. Ценники на овощи и молочную продукцию также меняются в большую сторону.

По данным аналитиков проекта EastFruit, на фоне активизации торговой деятельности на рынке в Украине начала дорожать морковь. Сейчас ее цена в среднем уже в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году. При сохранении текущих темпов сбыта ожидается дальнейший рост стоимости этого овоща.

А вот участники молочного рынка описывают ситуацию с ценами на молочное сырье как паническое. По данным Союза молочных предприятий Украины, осенью производители рассчитывали на пиковую цену за литр молока-сырья в пределах 17-18 грн с НДС, однако его стоимость неожиданно выросла до 25 грн с НДС.

Причин роста цен на молочное сырье достаточно много. Основной фактор — дефицит сырья, ведь средняя загрузка перерабатывающих предприятий сейчас составляет около 60%. К этому прибавляется стабильный спрос на экспорт украинской молочной продукции и необходимость поддерживать внутренний рынок.

Дефицит сырья усиливается из-за утраты ферм и сокращения поголовья скота. Кроме того, молоко от частных хозяйств, как отмечают участники рынка, не подходит для экспорта и работы с национальными торговыми сетями из-за его низкого качества и отсутствия возможности контроля производства.

Эксперты отмечают, что дефицит сырья приводит к хаотическому ценообразованию, часто основанному не на рыночных законах, а на панике.

По словам исполнительного директора Союза молочных предприятий Арсена Дидура, в настоящее время украинская молочная отрасль находится в критическом состоянии и нуждается в антикризисной программе. Приоритетными задачами он считает решение проблемы дефицита молока и постоянное увеличение поголовья коров.

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в 2024 году

Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Сравнение цен на мясо в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на продукты в Украине (1 января 2024 года — 1 ноября 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года Цена в грн по состоянию на 1 ноября 2024 года Разница цен Колбаса сырокопченая "Брауншвейская", 1 кг 802,82 826,10 +2,8% Колбаса варено-копченая "Салями", 1 кг 239,80 273,80 +14,1% Колбаса вареная "Врачебная", 1 кг 350,50 387,14 +10,4% Колбаса вареная "Молочная", 400 г 115,93 136,27 +17,5% Сардельки с сыром, 1 кг 244,60 244,60 +9,3% Сардельки "Молочные", 1 кг 116,00 112,82 -2,7% Сосиски филейные, 1 кг 225,90 146,50 -35,1% Бекон, 1 кг 406,45 411,72 +1,2% Буженина, 1 кг 497,56 543,73 +9,2% Говядина, гуляш, 1 кг 257,95 301,32 +16,8% Говядина, ребра, 1 кг 157,95 168,95 +6,9% Курятина, бедро, 1 кг 116,58 125,00 +7,2% Куриная голень, 1 кг 80,81 83,45 +3,2% Курятина, филе, 1 кг 162,71 171,00 +5% Свинина, грудинка, 1 кг 179,62 175,95 -2% Свинина, лопатка, 1 кг 171,61 177,40 +3,3% Свинина, ошеек, 1 кг 236,86 286,05 +20,7% Свинина, подбрюшина, 1 кг 182,66 179,00 -2% Свинина, ребра, 1 кг 185,19 176,30 -4,8% Свинина, шашлык, 1 кг 210,50 236,50 +12,3% Сало домашнее, 1 кг 255,28 234,00 -8,3%

Как видим, по сравнению с началом 2024 года в ноябре выросли цены на подавляющее большинство мясных продуктов. Больше всего подорожал свиной ошеек (+20,7%), а также "Брауншвейская" колбаса (+11,8%) и говяжий гуляш (16,8%). Кроме того, подорожали все виды колбас. Их стоимость увеличилась от 2,8 до 17,5 процента. Только несколько позиций из списка потеряли в цене. Это "Молочные" сардельки, свиные подбрюшина (-2%) и ребра (-4,8%), филейные сосиски (-8,6%) и сало (-8,3%). Также следует отметить значительное удешевление филейных сосисок, стоимость которых за год снизилась на более чем 35%.

Также мы писали, как в Украине выросли цены на продукты для приготовления борща. Совершенно все составляющие, входящие в рецепт приготовления традиционного украинского борща, за год существенно выросли в цене.

Также мы рассказывали, что вскоре цены на мясо в Украине постепенно могут вырасти. Впрочем, экономист Олег Пендзин считает, что предприниматели не будут слишком радикально повышать цены.