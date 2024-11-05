Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в 2024 году

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году
В ближайшее время цены на продукты питания в Украине продолжат расти. Рост акциза на топливо, проблемы в энергетической сфере и экономический кризис, вызванный войной, способствуют увеличению стоимости потребительских товаров. При этом подорожание мяса и мясных изделий в 2024 году не столь заметно, как рост стоимости овощей.
Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в ноябре 2024 года и рассказывают, как изменилась их стоимость.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
Экономисты прогнозируют, что уже скоро цены на мясо в Украине начнут постепенно увеличиваться. Причинами этого называют удорожание кормов для животных, рост цен на энергоносители и увеличение налогов.
К примеру, корреспонденты ТСН сообщают, что на украинских фермах уже фиксируется рост себестоимости продукции. Так, на ферме Сергея Голембовского под Киевом, где разводят "кроссов" — смесь элитных мясных пород — из-за увеличения стоимости кормов и энергоресурсов цены на скот уже подняли.
"Цена такого "кросса" в пределах 100 грн/кг сегодня, живой вес. Комбикорм вырос на 15% и это очень существенно. И наши расходы на энергетику тоже повысились", — подчеркнул Голембовский.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщил, что в прошлом месяце рост цен на мясо был обусловлен несколькими факторами: активным экспортом, засушливым летом, что привело к удорожанию кормов, а также повышением акциза на дизельное горючее и ростом цен на смазочные материалы.
Впрочем, в Украине повышается стоимость не только мяса. Ценники на овощи и молочную продукцию также меняются в большую сторону.
По данным аналитиков проекта EastFruit, на фоне активизации торговой деятельности на рынке в Украине начала дорожать морковь. Сейчас ее цена в среднем уже в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году. При сохранении текущих темпов сбыта ожидается дальнейший рост стоимости этого овоща.
А вот участники молочного рынка описывают ситуацию с ценами на молочное сырье как паническое. По данным Союза молочных предприятий Украины, осенью производители рассчитывали на пиковую цену за литр молока-сырья в пределах 17-18 грн с НДС, однако его стоимость неожиданно выросла до 25 грн с НДС.
Причин роста цен на молочное сырье достаточно много. Основной фактор — дефицит сырья, ведь средняя загрузка перерабатывающих предприятий сейчас составляет около 60%. К этому прибавляется стабильный спрос на экспорт украинской молочной продукции и необходимость поддерживать внутренний рынок.
Дефицит сырья усиливается из-за утраты ферм и сокращения поголовья скота. Кроме того, молоко от частных хозяйств, как отмечают участники рынка, не подходит для экспорта и работы с национальными торговыми сетями из-за его низкого качества и отсутствия возможности контроля производства.
Эксперты отмечают, что дефицит сырья приводит к хаотическому ценообразованию, часто основанному не на рыночных законах, а на панике.
По словам исполнительного директора Союза молочных предприятий Арсена Дидура, в настоящее время украинская молочная отрасль находится в критическом состоянии и нуждается в антикризисной программе. Приоритетными задачами он считает решение проблемы дефицита молока и постоянное увеличение поголовья коров.
Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в 2024 году
Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года
|Цена в грн по состоянию на 1 ноября 2024 года
|Разница цен
|Колбаса сырокопченая "Брауншвейская", 1 кг
|802,82
|826,10
|+2,8%
|Колбаса варено-копченая "Салями", 1 кг
|239,80
|273,80
|+14,1%
|Колбаса вареная "Врачебная", 1 кг
|350,50
|387,14
|+10,4%
|Колбаса вареная "Молочная", 400 г
|115,93
|136,27
|+17,5%
|Сардельки с сыром, 1 кг
|244,60
|244,60
|+9,3%
|Сардельки "Молочные", 1 кг
|116,00
|112,82
|-2,7%
|Сосиски филейные, 1 кг
|225,90
|146,50
|-35,1%
|Бекон, 1 кг
|406,45
|411,72
|+1,2%
|Буженина, 1 кг
|497,56
|543,73
|+9,2%
|Говядина, гуляш, 1 кг
|257,95
|301,32
|+16,8%
|Говядина, ребра, 1 кг
|157,95
|168,95
|+6,9%
|Курятина, бедро, 1 кг
|116,58
|125,00
|+7,2%
|Куриная голень, 1 кг
|80,81
|83,45
|+3,2%
|Курятина, филе, 1 кг
|162,71
|171,00
|+5%
|Свинина, грудинка, 1 кг
|179,62
|175,95
|-2%
|Свинина, лопатка, 1 кг
|171,61
|177,40
|+3,3%
|Свинина, ошеек, 1 кг
|236,86
|286,05
|+20,7%
|Свинина, подбрюшина, 1 кг
|182,66
|179,00
|-2%
|Свинина, ребра, 1 кг
|185,19
|176,30
|-4,8%
|Свинина, шашлык, 1 кг
|210,50
|236,50
|+12,3%
|Сало домашнее, 1 кг
|255,28
|234,00
|-8,3%
Как видим, по сравнению с началом 2024 года в ноябре выросли цены на подавляющее большинство мясных продуктов. Больше всего подорожал свиной ошеек (+20,7%), а также "Брауншвейская" колбаса (+11,8%) и говяжий гуляш (16,8%). Кроме того, подорожали все виды колбас. Их стоимость увеличилась от 2,8 до 17,5 процента. Только несколько позиций из списка потеряли в цене. Это "Молочные" сардельки, свиные подбрюшина (-2%) и ребра (-4,8%), филейные сосиски (-8,6%) и сало (-8,3%). Также следует отметить значительное удешевление филейных сосисок, стоимость которых за год снизилась на более чем 35%.
Также мы писали, как в Украине выросли цены на продукты для приготовления борща. Совершенно все составляющие, входящие в рецепт приготовления традиционного украинского борща, за год существенно выросли в цене.
Также мы рассказывали, что вскоре цены на мясо в Украине постепенно могут вырасти. Впрочем, экономист Олег Пендзин считает, что предприниматели не будут слишком радикально повышать цены.
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