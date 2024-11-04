Як зросли ціни на харчові продукти у 2024 році. Ціни на овочі в Україні у 2024 році

Як змінилися ціни на овочі в Україні у 2024 році. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням осені споживчі ціни та вартість послуг в Україні знову почали стрімко зростати. У вересні 2024 року інфляція прискорилася до 1,5%, порівняно з 0,6% у серпні, що у річному вираженні становить 8,6%. За даними Держстату, ціни на продукти лише за вересень збільшилися на 1,8%. При цьому експерти прогнозують подальше зростання вартості споживчих товарів в Україні протягом найближчих місяців.

Новини.LIVE проаналізували ціни на овочі в Україні та розповідають, як змінилась їхня вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Однією із причин подорожчання продуктів в Україні експерти називають аномально спекотну погоду. У Нацбанку України повідомили, що спекотна та суха погода вплинула на врожайність, терміни дозрівання та якість деяких овочів та фруктів, що позначилося на їхній пропозиції. Зокрема, швидше дорожчали овочі з борщового набору та помідори, а також зберігалися високі темпи зростання цін на огірки.

Крім того, на можливе подальше подорожчання харчових продуктів може вплинути припинення процесу бронювання військовозобов'язаних працівників для аграрних підприємств. Як зазначив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко, сезонність відіграє надважливу роль у сільському господарстві. За його словами, якщо у певний період, наприклад зараз, не вдасться виконати необхідні роботи, цей вид діяльності буде припинено.

"Я не думаю, що це спричинить дефіцит продовольства в Україні. Але економіка країни в цілому дуже ослабне. Так, у нас продовольство зросте в ціні, але його буде достатньо", — додав він.

При цьому ціни на м'ясо в Україні зростають не так швидко, як вартість овочів, але на місці теж не стоять. На думку економіста Олега Пендзина, першою причиною стало зростання цін на корми. Він зазначив, що зернові подорожчали, а фуражу зібрано значно менше. Оскільки 70% собівартості курятини становить вартість комбікорму, це створює очевидні передумови збільшення цін м'ясо.

Другий чинник, на думку експерта, є об'єктивним скороченням загального виробництва, зокрема свинини.

"Треба розуміти, що свинини завжди достатньо багато вироблялося в домосподарствах населення. Зараз об’єктивно через зменшення кількості робочих рук по селах кількість виробництва свинини зменшується. Тобто теоретично на ринку мала б зменшуватися пропозиція і як наслідок зростати ціна", — наголосив він.

Втім, Пендзин зазначив, що, попри наявність підстав у виробників для підвищення цін на продукцію, вони залишаються відносно стабільними через обмежену купівельну спроможність населення. На думку експерта, зниження реальних доходів змушує багатьох українців переглядати склад споживчого кошика, віддаючи перевагу доступнішим продуктам, щоб впоратися із сімейними витратами.

"Через падіння реальних доходів українського населення достатньо велика кількість людей починає переглядати структуру свого споживчого кошика й переходить на більш дешеві продукти", — додав експерт.

А ось заощаджувати на хлібі українці не схильні. Попри подорожчання у 2024 році, рівень його споживання населенням залишається стабільним, що вказує на значну частку хліба у витратах споживачів.

За оцінками експертів, ця кореляція становить від 2 до 8%. Маркетинг-менеджер ТОВ "Лесаффр Україна" Олена Лапшова зазначила, що споживачі не готові відмовлятися від якості та не переходять на інші види хлібобулочної продукції.

"Скорочуються продажі традиційних хлібів і батонів, натомість зростає тостовий хліб, булочки здобні з начинкою, лаваші, багети, листкові дріжджові вироби", — додала Лапшова.

Як змінилися ціни на овочі в Україні у 2024 році

Для аналізу зміни цін на овочі в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Порівняння цін на овочі в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на продукти в Україні (1 січня 2024 року — 1 листопада 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 січня 2024 року Ціна у грн станом на 16 квітня 2024 року Різниця цін Печериці, 1 кг 149,53 155,93 +4,2% Цибуля ріпчаста, 1 кг 17,16 17,94 +4,5% Цибуля зелена, 100 г 36,47 34,40 -5,6% Цибуля порей, 1 кг 97,08 127,60 +31,4% Петрушка, 100 г 35,54 29,90 -15,8% Кріп, 100 г 40,68 32,40 -20,3% Салат, 170 г 59,71 56,83 -4,8% Капуста молода, 1 кг 39,01 54,52 +39,7% Капуста білокачанна, 1 кг 15,01 31,95 +112,8% Картопля, 1 кг 24,17 29,88 +23,6% Картопля молода, 1 кг 32,69 39,90 +22% Картопля рожева, 1 кг 29,12 34,00 +16,7% Морква, 1 кг 15,25 26,53 +73,9% Огірки гладкі, 1 кг 112,02 156,90 +40% Огірки звичайні, 1 кг 87,40 112,65 +28,8% Огірки короткоплідні, 1 кг 64,82 134,90 +108,1% Перець болгарський жовтий, 1 кг 170,25 191,27 +12,3% Помідори червоні, 1 кг 90,43 96,06 +6,2% Помідори сливка, 1 кг 118,95 89,89 -24,4% Буряк, 1 кг 17,84 17,13 -3,9%

Як бачимо, протягом 2024 року зросли ціни на переважну більшість овочів, які представлені на полицях вітчизняних магазинів. Хоча декілька позицій зі списку все ж втратили в ціні порівняно з початком року. Найбільше здешевшали помідори сливка (24,4%), кріп (20,3%), а також петрушка (15,8%). А от найбільше зростання вартості продемонструвала капуста. Ціни на цей овоч зросли майже на 113%. Також слід зазначити суттєве зростання вартості на короткоплідних огірків (108,1%) та моркви (73,9%).

Нагадаємо, в Україні суттєво зросла закупівельна вартість крупи гречаної, через що очікується подорожчання цього популярного продукту. Попередньо прогнозують таку відпускну ціну — 30-35 грн/кг, а в торгових мережах зросте до 37-40 грн.

Також ми писали, що в Україні очікується зростання цін на хліб через подорожчання хлібопекарської сировини та відключення електроенергії. Крім того, ціни на зерно також зростатимуть у цей період, що додатково вплине на вартість хлібобулочних виробів.