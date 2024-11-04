Как выросли цены на продукты питания в 2024 году. Цены на овощи в Украине в 2024 году

Как изменились цены на овощи в Украине в 2024 году Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С наступлением осени потребительские цены и стоимость услуг в Украине снова начали стремительно расти. В сентябре 2024 года инфляция ускорилась до 1,5% по сравнению с 0,6% в августе, что в годовом выражении составляет 8,6%. По данным Госстата, цены на продукты только за сентябрь выросли на 1,8%. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости потребительских товаров в Украине в ближайшие месяцы.

Новини.LIVE проанализировали цены на овощи в Украине и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Одной из причин удорожания продуктов в Украине эксперты называют аномально жаркую погоду. В Нацбанке Украины сообщили, что жаркая и сухая погода повлияла на урожайность, сроки созревания и качество некоторых овощей и фруктов, что сказалось на их предложении. В частности, быстрее всего дорожали овощи из борщового набора и помидоры, а также сохранялись высокие темпы роста цен на огурцы.

Кроме того, на возможное дальнейшее удорожание пищевых продуктов может повлиять на прекращение процесса бронирования военнообязанных работников для аграрных предприятий. Как отметил президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко, сезонность играет важную роль в сельском хозяйстве. По его словам, если в определенный период, например сейчас, не удастся выполнить необходимые работы, этот вид деятельности будет прекращен.

"Я не думаю, что это приведет к дефициту продовольствия в Украине. Но экономика страны в целом очень ослабнет. Да, у нас продовольствие вырастет в цене, но его будет достаточно", — добавил он.

При этом цены на мясо в Украине растут не так быстро, как стоимость овощей, но на месте тоже не стоят. По мнению экономиста Олега Пендзина, первой причиной явился рост цен на корма. Он отметил, что зерновые подорожали, а фуража собрано гораздо меньше. Поскольку 70% себестоимости курятины составляет стоимость комбикорма, это создает очевидные предпосылки для увеличения цен на мясо.

Вторым фактором, по мнению эксперта, является объективное сокращение общего производства, в том числе свинины.

"Надо понимать, что свинины всегда достаточно много производилось в домохозяйствах населения. Сейчас объективно из-за уменьшения количества рабочих рук по селам количество производства свинины уменьшается. То есть теоретически на рынке должно было уменьшаться предложение и как следствие расти цена", — подчеркнул он.

Впрочем, Пендзин отметил, что, несмотря на наличие оснований у производителей для повышения цен на продукцию, они остаются относительно стабильными из-за ограниченной покупательной способности населения. По мнению эксперта, снижение реальных доходов заставляет многих украинцев пересматривать состав потребительской корзины, предпочитая более доступные продукты, чтобы справиться с семейными расходами.

"Из-за падения реальных доходов украинского населения достаточно большое количество людей начинает пересматривать структуру своей потребительской корзины и переходит на более дешевые продукты", — добавил эксперт.

А вот на хлебе украинцы не склонны экономить. Несмотря на подорожание в 2024 году, уровень его потребления населением остается стабильным, что указывает на значительную долю хлеба в расходах потребителей.

По оценкам экспертов, эта корреляция составляет от 2 до 8%. Маркетинг-менеджер ООО Лесаффр Украина Елена Лапшова отметила, что потребители не готовы отказываться от качества и не переходят на другие виды хлебобулочной продукции.

"Сокращаются продажи традиционных хлебов и батонов, в то время как растет тостовый хлеб, булочки сдобные, с начинкой, лаваши, багеты, слоеные дрожжевые изделия", — добавила Лапшова.

Как изменились цены на овощи в Украине в 2024 году

Для анализа изменения цен на овощи в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Сравнение цен на овощи в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на продукты в Украине (1 января 2024 года — 1 ноября 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года Цена в грн на 16 апреля 2024 года Разница цен Шампиньоны, 1 кг 149,53 155,93 +4,2% Лук репчатый, 1 кг 17,16 17,94 +4,5% Лук зеленый, 100 г 36,47 34,40 -5,6% Лук порей, 1 кг 97,08 127,60 +31,4% Петрушка, 100 г 35,54 29,90 -15,8% Укроп, 100 г 40,68 32,40 -20,3% Салат, 170 г 59,71 56,83 -4,8% Капуста молодая, 1 кг 39,01 54,52 +39,7% Капуста белокочанная, 1 кг. 15,01 31,95 +112,8% Картофель, 1 кг 24,17 29,88 +23,6% Картофель молодой, 1 кг 32,69 39,90 +22% Картофель розовый, 1 кг 29,12 34,00 +16,7% Морковь, 1 кг 15,25 26,53 +73,9% Огурцы гладкие, 1 кг 112,02 156,90 +40% Огурцы обыкновенные, 1 кг 87,40 112,65 +28,8% Огурцы короткоплодные, 1 кг 64,82 134,90 +108,1% Перец болгарский желтый, 1 кг. 170,25 191,27 +12,3% Помидоры красные, 1 кг 90,43 96,06 +6,2% Помидоры сливка, 1 кг 118,95 89,89 -24,4% Свекла, 1 кг 17,84 17,13 -3,9%

Как видим, в течение 2024 года выросли цены на большинство овощей, которые представлены на полках отечественных магазинов. Хотя несколько позиций из списка все же потеряли в цене по сравнению с началом года. Больше всего подешевели помидоры сливка (24,4%), укроп (20,3%), а также петрушка (15,8%). А вот самый большой рост стоимости продемонстрировала капуста. Цены на этот овощ выросли почти на 113%. Также следует отметить значительный рост стоимост короткоплодных огурцов (108,1%) и моркови (73,9%).

Напомним, в Украине существенно выросла закупочная стоимость гречневой крупы, в связи с чем ожидается подорожание этого популярного продукта. Предварительно прогнозируют такую отпускную цену — 30-35 грн/кг, а в торговых сетях вырастет до 37-40 грн.

Также мы писали, что в Украине ожидается рост цен на хлеб из-за подорожания хлебопекарного сырья и отключения электроэнергии. Кроме того, цены на зерно будут расти в этот период, что дополнительно повлияет на стоимость хлебобулочных изделий.