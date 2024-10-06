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Ціни на популярну ягоду підскочили на 310% — скільки коштує малина сьогодні

6 жовтня 2024 15:11
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Малина рекордно здорожчала — актуальні ціни на ягоди в Україні
Одеський ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на малину стрімко зросли через зменшення пропозиції та сезонні чинники, досягнувши позначки 250–350 грн/кг, що є найвищим рівнем за останні сім років. Порівняно з минулим роком ціни зросли на 310%, що зумовлено обмеженою наявністю ягід на ринку.

Про це йдеться на порталі EastFruit.

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Як зросли ціни на малину

Станом на початок жовтня основну частину пропозиції ягід на ринку складає саме малина, і виробники планують збирати її ще кілька тижнів, поки дозволяють погодні умови.

За останніми даними, наприкінці першого тижня жовтня малина продається на оптових ринках невеликими партіями за ціною від 250 до 350 грн за кілограм, що залежить від сорту, якості та обсягу партії. Таким чином, ціни на малину зросли в середньому на 67% порівняно з попереднім тижнем, коли вартість не перевищувала 180 грн/кг.

Такий різкий стрибок цін на малину робить її найдорожчою за останні сім років. Порівняно з минулим роком, ціни зросли більш ніж на 310%. Якщо на початку жовтня 2023 року середня вартість малини становила 65 грн/кг, то у 2022 році вона була вже значно вищою — 140 грн/кг, але все ще не досягала нинішніх рівнів.

Чому зросли ціни

Зростання цін на малину викликане кількома чинниками. Найголовнішим з них є скорочення пропозиції ягід, що природно відбувається в осінній період. Ремонтантна малина, яку ще збирають на початку жовтня, представлена на ринку обмеженими партіями, що значно впливає на її ціну.

Другим важливим чинником є загальне зменшення асортименту фруктів і ягід на українському ринку. Поступове завершення сезону для багатьох плодово-ягідних культур підвищує ціни не лише на малину, а й на інші види продукції. Наприклад, ринок яблук також демонструє зростання цін, що сприяє загальному підвищенню вартості фруктів.

Третій чинник пов’язаний із глобальними тенденціями. Вартість сільськогосподарської продукції, включаючи ягоди, у світі також зростає через різноманітні зовнішні фактори, такі як інфляція, зміни клімату та зростаючі витрати на транспортування.

Незважаючи на високі ціни на малину, деякі виробники продовжують її збір, що дозволяє ринку залишатися відносно активним протягом найближчих тижнів. Проте експерти попереджають, що з настанням холодів пропозиція ягід значно зменшиться, що може призвести до подальшого зростання їх вартості.

Скільки коштує малина в жовтні

На ринку "Столичний" середня ціна на малину становить близько 300 грн/кг. Однак в окремих продавців ціни варіюються від 300 до 550 грн/кг. У супермаркетах ситуація ще гірша, де вартість малини є ще вищою.

Як повідомляє OBOZ.UA, вони продають малину по:

  • Novus — 119 грн/125 грам;
  • Auchan — 105 грн/125 грам;
  • Сільпо — 46,40 грн/100 грам;
  • Metro — 129,90 грн/кг.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні жовтень традиційно є періодом збору картоплі, коли ціни дозволяють запастися овочем на зиму. Проте в цьому році ситуація кардинально змінилася: вартість картоплі сягнула рекордних висот, а фермери в регіонах стикаються з дефіцитом урожаю.

Також ми повідомляли, що на українському ринку через завершення сезону різко злетіли у вартості дині. Окрім того, у жовтні 2024 року ціна на популярну літню ягоду майже подвоїлася проти минулорічного показника.

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