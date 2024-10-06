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Цены на популярную ягоду подскочили на 310% — сколько стоит малина сегодня

6 октября 2024 15:11
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Малина рекордно подорожала — актуальные цены на ягоды в Украине.
Одесский рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на малину стремительно выросли из-за уменьшения предложения и сезонных факторов, достигнув отметки 250–350 грн/кг, что является самым высоким уровнем за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 310%, что обусловлено ограниченным наличием ягод на рынке.

Об этом говорится на портале EastFruit.

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Как выросли цены на малину

По состоянию на начало октября основную часть предложения ягод на рынке составляет именно малина, и производители планируют собирать ее еще несколько недель, пока разрешают погодные условия.

По последним данным, в конце первой недели октября малина продается на оптовых рынках небольшими партиями по цене от 250 до 350 грн. за килограмм, что зависит от сорта, качества и объема партии. Таким образом, цены на малину выросли в среднем на 67% по сравнению с предыдущей неделей, когда стоимость не превышала 180 грн/кг.

Такой резкий скачок цен на малину делает ее самой дорогой за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли более чем на 310%. Если в начале октября 2023 средняя стоимость малины составляла 65 грн/кг, то в 2022 году она была уже значительно выше — 140 грн/кг, но все еще не достигала нынешних уровней.

Почему выросли цены

Рост цен на малину вызван несколькими факторами. Самым главным из них является сокращение предложения ягод, естественно происходящего в осенний период. Ремонтантная малина, которую еще собирают в начале октября, представлена на рынке ограниченными партиями, что оказывает значительное влияние на ее цену.

Вторым важным фактором является общее уменьшение ассортимента фруктов и ягод на украинском рынке. Постепенное завершение сезона для многих плодово-ягодных культур повышает цены не только на малину, но и другие виды продукции. К примеру, рынок яблок также демонстрирует рост цен, что способствует общему повышению стоимости фруктов.

Третий фактор связан с глобальными тенденциями. Стоимость сельскохозяйственной продукции, включая ягоды, в мире также растет из-за различных внешних факторов, таких как инфляция, изменения климата и растущие затраты на транспортировку.

Несмотря на высокие цены на малину, некоторые производители продолжают ее сбор, что позволяет рынку оставаться относительно активным в течение ближайших недель. Однако эксперты предупреждают, что с наступлением холодов предложение ягод значительно снизится, что может привести к дальнейшему росту их стоимости.

Сколько стоит малина в октябре

На рынке "Столичный" средняя цена на малину составляет около 300 грн/кг. Однако у некоторых продавцов цены варьируются от 300 до 550 грн/кг. В супермаркетах ситуация еще хуже, где стоимость малины еще выше.

Как сообщает OBOZ.UA, они продают малину по:

  • Novus — 119 грн/125 грамм;
  • Auchan — 105 грн/125 грамм;
  • Сильпо — 46,40 грн/100 грамм;
  • Metro — 129,90 грн/кг.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине октябрь традиционно является периодом сбора картофеля, когда цены позволяют запастись овощами на зиму. Тем не менее, в этом году ситуация кардинально изменилась: стоимость картофеля достигла рекордных высот, а фермеры в регионах сталкиваются с дефицитом урожая.

Также мы сообщали, что на украинском рынке из-за завершения сезона резко взлетели в стоимости дыни. Кроме того, в октябре 2024 года цена на популярную летнюю ягоду почти удвоилась против прошлогоднего показателя.

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