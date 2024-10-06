Малина рекордно подорожала — актуальные цены на ягоды в Украине.

Цены на популярную ягоду подскочили на 310% — сколько стоит малина сегодня
В Украине цены на малину стремительно выросли из-за уменьшения предложения и сезонных факторов, достигнув отметки 250–350 грн/кг, что является самым высоким уровнем за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 310%, что обусловлено ограниченным наличием ягод на рынке.
Об этом говорится на портале EastFruit.
Как выросли цены на малину
По состоянию на начало октября основную часть предложения ягод на рынке составляет именно малина, и производители планируют собирать ее еще несколько недель, пока разрешают погодные условия.
По последним данным, в конце первой недели октября малина продается на оптовых рынках небольшими партиями по цене от 250 до 350 грн. за килограмм, что зависит от сорта, качества и объема партии. Таким образом, цены на малину выросли в среднем на 67% по сравнению с предыдущей неделей, когда стоимость не превышала 180 грн/кг.
Такой резкий скачок цен на малину делает ее самой дорогой за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом цены выросли более чем на 310%. Если в начале октября 2023 средняя стоимость малины составляла 65 грн/кг, то в 2022 году она была уже значительно выше — 140 грн/кг, но все еще не достигала нынешних уровней.
Почему выросли цены
Рост цен на малину вызван несколькими факторами. Самым главным из них является сокращение предложения ягод, естественно происходящего в осенний период. Ремонтантная малина, которую еще собирают в начале октября, представлена на рынке ограниченными партиями, что оказывает значительное влияние на ее цену.
Вторым важным фактором является общее уменьшение ассортимента фруктов и ягод на украинском рынке. Постепенное завершение сезона для многих плодово-ягодных культур повышает цены не только на малину, но и другие виды продукции. К примеру, рынок яблок также демонстрирует рост цен, что способствует общему повышению стоимости фруктов.
Третий фактор связан с глобальными тенденциями. Стоимость сельскохозяйственной продукции, включая ягоды, в мире также растет из-за различных внешних факторов, таких как инфляция, изменения климата и растущие затраты на транспортировку.
Несмотря на высокие цены на малину, некоторые производители продолжают ее сбор, что позволяет рынку оставаться относительно активным в течение ближайших недель. Однако эксперты предупреждают, что с наступлением холодов предложение ягод значительно снизится, что может привести к дальнейшему росту их стоимости.
Сколько стоит малина в октябре
На рынке "Столичный" средняя цена на малину составляет около 300 грн/кг. Однако у некоторых продавцов цены варьируются от 300 до 550 грн/кг. В супермаркетах ситуация еще хуже, где стоимость малины еще выше.
Как сообщает OBOZ.UA, они продают малину по:
- Novus — 119 грн/125 грамм;
- Auchan — 105 грн/125 грамм;
- Сильпо — 46,40 грн/100 грамм;
- Metro — 129,90 грн/кг.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине октябрь традиционно является периодом сбора картофеля, когда цены позволяют запастись овощами на зиму. Тем не менее, в этом году ситуация кардинально изменилась: стоимость картофеля достигла рекордных высот, а фермеры в регионах сталкиваются с дефицитом урожая.
Также мы сообщали, что на украинском рынке из-за завершения сезона резко взлетели в стоимости дыни. Кроме того, в октябре 2024 года цена на популярную летнюю ягоду почти удвоилась против прошлогоднего показателя.
Читайте Новини.LIVE!