Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на популярный продукт резко выросли — что произошло arrow

Цены на популярный продукт резко выросли — что произошло

24 ноября 2024 16:14
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине резко взлетели цены на тепличные огурцы — какая причина
Продуктовый рынок Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине повысились цены на тепличные огурцы. Одной из причин является уменьшение предложения импортной продукции на внутреннем рынке.

Новини.LIVE рассказывают, почему дорожают овощи и сколько сейчас стоят огурцы в Украине.

Читайте также:

Как выросли цены на огурцы

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, по состоянию на конец ноября оптовые цены на тепличные огурцы в Украине колеблются от 90 до 120 грн/кг (2,19-2,92 долл./кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии. Неделей ранее цены оказались в пределах 70-100 грн/кг (1,7-2,43 долл./кг), что свидетельствует о росте стоимости в этом сегменте.

Эксперты рынка отмечают, что импортные поставки тепличных овощей значительно сократились, что привело к несбалансированности спроса и предложения и не способствует снижению цен. Аналитики подчеркивают, что украинские производители тепличных огурцов сейчас отгружают продукцию на 33% дороже, чем за аналогичный период 2023 года, и предполагают, что цены могут остаться высокими в ближайшем будущем. Поддержать стабильность рынка могут только новые крупные импортные поставки овощей.

Сколько стоят огурцы в супермакетах сейчас

В супермакетах также выросли цены на огурцы. В среднем за последние несколько дней стоимость овоща выросла на 5–10 грн/кг.

Итак, сейчас купить огурцы в супермаркетах можно по следующим ценам:

  • Varus — 109,90 грн/кг;
  • Сильпо — от 119,90 до 169,00 грн/кг;
  • Ашан — 114,90 грн/кг;
  • АТБ — 104,99 грн/кг;
  • METRO — 159,90 грн/кг.
null
Цены на огурцы в Метро. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, этой осенью овощи существенно подорожали из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, летней жары и засухи, которые негативно повлияли на урожай и уменьшили количество качественной продукции. Однако в последнее время удалось стабилизировать цены на большинство овощей, включая картофель, благодаря увеличению поставок импортной продукции.

Мы также писали, что в ноябре в Украине стоимость хлеба в розничных сетях может увеличиться на 10-15%. В случае отсутствия такого повышения производители могут быть вынуждены снизить объемы поставки продукции в магазины.

деньги овощи цены в Украине огурцы цены на продукты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:26 Синоптики назвали область, где завтра будет холоднее всего

16:22 Россияне развернули установку С-300 в Крыму

16:22 Военные РФ открыли огонь по гражданским в Торецке — есть погибшие

16:14 Цены на популярный продукт резко выросли — что произошло

15:55 Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на вокзале

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:55 Зависли на аттракционе — подробности инцидента в Одессе

15:50 В Киеве прогремели мощные взрывы

15:49 Акция FreeAzov — жена пленного рассказала щемящую историю

15:46 На Кубке мира 17-летней украинке покорилось большое достижение

15:26 В Польше отреагировали на протесты фермеров на границе

16:26 Синоптики назвали область, где завтра будет холоднее всего

16:22 Россияне развернули установку С-300 в Крыму

16:22 Военные РФ открыли огонь по гражданским в Торецке — есть погибшие

16:14 Цены на популярный продукт резко выросли — что произошло

15:55 Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на вокзале

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:55 Зависли на аттракционе — подробности инцидента в Одессе

15:50 В Киеве прогремели мощные взрывы

15:49 Акция FreeAzov — жена пленного рассказала щемящую историю

15:46 На Кубке мира 17-летней украинке покорилось большое достижение

15:26 В Польше отреагировали на протесты фермеров на границе

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету