В Украине резко взлетели цены на тепличные огурцы — какая причина

Продуктовый рынок Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине повысились цены на тепличные огурцы. Одной из причин является уменьшение предложения импортной продукции на внутреннем рынке.

Новини.LIVE рассказывают, почему дорожают овощи и сколько сейчас стоят огурцы в Украине.

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Как выросли цены на огурцы

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, по состоянию на конец ноября оптовые цены на тепличные огурцы в Украине колеблются от 90 до 120 грн/кг (2,19-2,92 долл./кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии. Неделей ранее цены оказались в пределах 70-100 грн/кг (1,7-2,43 долл./кг), что свидетельствует о росте стоимости в этом сегменте.

Эксперты рынка отмечают, что импортные поставки тепличных овощей значительно сократились, что привело к несбалансированности спроса и предложения и не способствует снижению цен. Аналитики подчеркивают, что украинские производители тепличных огурцов сейчас отгружают продукцию на 33% дороже, чем за аналогичный период 2023 года, и предполагают, что цены могут остаться высокими в ближайшем будущем. Поддержать стабильность рынка могут только новые крупные импортные поставки овощей.

Сколько стоят огурцы в супермакетах сейчас

В супермакетах также выросли цены на огурцы. В среднем за последние несколько дней стоимость овоща выросла на 5–10 грн/кг.

Итак, сейчас купить огурцы в супермаркетах можно по следующим ценам:

Varus — 109,90 грн/кг;

Сильпо — от 119,90 до 169,00 грн/кг;

Ашан — 114,90 грн/кг;

АТБ — 104,99 грн/кг;

METRO — 159,90 грн/кг.

Цены на огурцы в Метро. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, этой осенью овощи существенно подорожали из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, летней жары и засухи, которые негативно повлияли на урожай и уменьшили количество качественной продукции. Однако в последнее время удалось стабилизировать цены на большинство овощей, включая картофель, благодаря увеличению поставок импортной продукции.

Мы также писали, что в ноябре в Украине стоимость хлеба в розничных сетях может увеличиться на 10-15%. В случае отсутствия такого повышения производители могут быть вынуждены снизить объемы поставки продукции в магазины.