Пальне в Україні — експерти прогнозують подальше зниження цін

Автозаправна станція. Фото: Unplush

На початку 2024 року на українському ринку пального ціни демонструють відносну стабільність, зокрема, вартість автомобільного газу повернулася до минулорічного показника. Експерти розповіли, що невдовзі слід чекати цінових змін.

Про це йдеться у прогнозі експерта аналітичної агенції "НафтоРинок" Олександра Сіренка.

Читайте також:

Прогноз щодо вартості пального

Як зазначив експерт, говорити про ціни на пальне із чималим часовим розмахом є марною справою. Точно можна сказати про ціни на кінець зими.

За його словами, зараз — низький сезон, тому попит на пальне не надто великий, аграрії купують ресурс для поточних потреб, тому ціни на АЗС знижуються. У короткостроковій перспективі, очікується продовження цієї тенденції.

"Ринок працює нормально, зараз сезон низького споживання, аграрії за відносно низьку ціну закуповують пальне для робіт. В цілому на АЗС ціна ще не опустилась до можливих низьких позицій з огляду на падіння гуртових у грудні. Точно до лютого ціни у роздробі знижуватимуться по А-95 на 2...3 грн/л, по ДП — 1,0...1,5 грн/л, по пропан-бутановій суміші — до 2 грн/л", — наголошується у прогнозі Олександра Сіренка.

Ключові фактори, що впливають на вартість ресурсу:

нестабільність, адже в країні досі триває війна;

коливання курсу гривні;

сплески котирувань нафти у Європі;

попит-пропозиція.

Джерело: Інститут досліджень авторинку

Також експерт наголосив, що торік, на відміну від 2022 року, в країні фактично не спостерігалося дефіциту пального на автозаправних станціях, окрім газу. Через блокування україно-польського кордону автогаз став на якийсь час найдорожчим на планеті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у середу, 24 січня, ціни на українських АЗС дещо впали. Зниження вартості пального торкнулось бензинів всіх марок (крім A-95+), а також дизельного пального та автогазу. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціна на нього впала більш ніж на 10 копійок.

Також ми писали, що український уряд заборонив продавати пальне, що не відповідає певним екологічним вимогам щодо якості. Заборона поширюється на пальне, яке нижче екологічного стандарту "Євро-5".