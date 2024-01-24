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В Україні дешевшає пальне — які ціни на АЗС сьогодні

24 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 24 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 24 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензинів всіх марок (крім A-95+), а також дизельного пального та автогазу. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціна на нього впала більш ніж на 10 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 24 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 24 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 24 січня

За даними моніторингового сайту, 24 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,22 грн/л;
  • А-95 — 50,83 грн/л;
  • А-92 — 47,39 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,83 грн/л;
  • скраплений газ — 27,67 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,01 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,75 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50 грн/л,
  • скраплений газ — 28,18 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 24 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні у січні. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 24 січня

24 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 47,50 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на А ЗС VostokGaz — 44,99 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,15 грн/л, на KLO — 27,69 г рн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що експерти попередили, на яких авто небезпечно їздити взимку в Україні.  Машини особливо малого класу А зручні для паркування у перевантаженому місті, але на зимовій трасі у них можуть виникнути великі проблеми. Адже чим коротший автомобіль, тим гірше він поводиться на слизькій дорозі.

Раніше ми розповіли, як врятувати примерзлі до лобового скла авто двірники. Більшість автовласників хоч раз в життя стикався з примерзанням щіток склоочисників до лобового скла машини. Існує безліч способів звільнити двірники з льодового полону, але є методи абсолютно неприйнятні для цього, які призводять до поломки щіток.  

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