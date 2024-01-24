Горючее в Украине — эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен

Автозаправочная станция. Фото: Unplush

В начале 2024 года на украинском рынке топлива цены демонстрируют относительную стабильность, в частности, стоимость автомобильного газа вернулась к прошлогоднему показателю. Эксперты рассказали, что скоро следует ожидать ценовых изменений.

Об этом говорится в прогнозе эксперта аналитического агентства "НефтеРынок" Александра Сиренко.

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Прогноз относительно стоимости горючего

Как отметил эксперт, говорить о ценах на топливо с немалым временным размахом бесполезно. Точно можно сказать о ценах на конец зимы.

По его словам, сейчас низкий сезон, поэтому спрос на топливо не слишком велик, аграрии покупают ресурс для текущих нужд, поэтому цены на АЗС снижаются. В краткосрочной перспективе ожидается продолжение этой тенденции.

"Рынок работает нормально, сейчас сезон низкого потребления, аграрии за относительно низкую цену закупают горючее для работ. В целом на АЗС цена еще не опустилась до возможных низких позиций, учитывая падение оптовых в декабре. Точно до февраля цены в рознице будут снижаться по А- 95 на 2-3 грн/л, по ДТ — 1,0-1,5 грн/л, по пропан-бутановой смеси — до 2 грн/л", — отмечается в прогнозе Александра Сиренко.

Ключевые факторы, влияющие на стоимость ресурса:

нестабильность, ведь в стране до сих пор идет война;

колебания курса гривны;

всплески котировок нефти в Европе;

спрос-предложение.

Источник: Институт исследований авторынка

Также эксперт отметил, что в прошлом году, в отличие от 2022 года, в стране фактически не наблюдалось дефицита горючего на автозаправочных станциях, кроме газа. Из-за блокирования украино-польской границы автогаз стал на время самым дорогим на планете.

Что еще стоит знать

Напомним, в среду, 24 января, цены на украинских АЗС несколько упали. Снижение стоимости топлива коснулось бензинов всех марок (кроме A-95+), а также дизельного топлива и автогаза. Больше всего подешевел бензин марки А-92. Цена на него упала более чем на 10 копеек.

Также мы писали, что украинское правительство запретило продавать топливо, что не отвечает определенным экологическим требованиям по качеству. Запрет распространяется на топливо, ниже экологического стандарта "Евро-5".