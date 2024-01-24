Пальне в Україні — деякі види бензину та дизелю потрапили під заборону

Автозаправна станція. Фото: РБК-Україна

Український уряд заборонив продавати пальне, що не відповідає певним екологічним вимогам щодо якості. Заборона поширюється на пальне, яке нижче екологічного стандарту "Євро-5".

Про ухвалення відповідного рішення повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

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Необхідність запровадження заборони на пальне

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 24 січня поточного року під забороною продаж бензину та дизельного пального двох стандартів — "Євро-3" та "Євро-4".

Уряд зробив такий крок в рамках підготовки України до вступу до Європейського Союзу (ЄС). Відповідно до вимог ЄС, усі держави-члени мають забезпечити реалізацію пального не нижче стандарту "Євро-5" до січня 2025 року.

Ситуація на ринку пального у 2024 році

Як йдеться у пояснювальній записці до урядової постанови, станом на початок 2024 року в країні налагодили нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасники ринку уклали довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, а ситуація на паливному ринку — стабільна.

Зараз цілком задовольняються потреби економіки країни, армії та інших споживачів пальним належної якості та в необхідних об'ємах.

Як відомо, у березні 2022 року уряд дозволив продавати пальне екологічних стандартів "Євро-3" та "Євро-4". Таке рішення ухвалили на тлі повномасштабної війни для забезпечення потреб економіки країни.

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 24 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензинів всіх марок (крім A-95+), а також дизельного пального та автогазу. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціна на нього впала більш ніж на 10 копійок.