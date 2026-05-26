Цены на топливо в Украине: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться

Цены на топливо в Украине: эксперт рассказал, чего ожидать летом

Дата публикации 26 мая 2026 13:04
Работник АЗС заправляет авто. Фото: Новини.LIVE

На мировом рынке топлива остается крайне высокая волатильность из-за геополитических факторов. В июне-июле можно ожидать снижения цен. Впрочем, в конце лета топливо снова будет дорожать.

Об этом заявил топливный эксперт, основатель группы компаний "Prime" Дмитрий Леушкин в эфире Вечір.LIVE.

Чего ожидать от цен на топливо

"Мы живем в очень волатильном рынке, в очень волатильном мире. Утром господин Трамп может договариваться о мире, а потом мы видим военные самолеты, которые направляются на Ближний Восток. Поэтому все может перевернуться вверх дном", — отметил эксперт.

По его словам, в краткосрочной перспективе, в июне, возможно снижение цен. Достаточно умеренным может быть и июль. В то же время есть риск, что в конце лета топливо снова начнет дорожать.

"Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это жатва, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке", — пояснил Леушкин.

Он отметил, что любые геополитические события могут кардинально изменить ситуацию на рынке, поэтому долгосрочные прогнозы остаются условными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на распределение газа в Украине. Граждане обязаны оплачивать услугу по распределению природного газа по утвержденным тарифам Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Известно, изменятся ли цены зимой.

Также Новини.LIVE писали, каким будет курс доллара в Украине. Если он будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть не будет выполнена. Поэтому проблемы возникнут в принципе с госбюджетом.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
