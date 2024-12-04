Цены на огурцы и помидоры продолжают расти — какая причина

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тепличные огурцы и помидоры зимой пользуются значительным спросом, ведь предложение овощей с открытого грунта резко сокращается. Недостаток отечественной продукции вызвал дефицит огурцов, из-за чего их стоимость достигла рекордных отметок.

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на пресс-службу оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" во Львове.

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Почему дорожают овощи

Отмечено, что на львовском оптовом рынке "Шувар" средняя цена тепличных помидоров составляет 107,5 грн/кг, что на 68% превышает прошлогодний уровень в 64 грн/кг. В то же время, тепличные огурцы продаются в среднем по 93 грн/кг.

Руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович отмечает, что повышение цен на энергоносители и сложности с отоплением теплиц существенно увеличивают себестоимость выращивания тепличных культур, что влияет на конечную стоимость продукции. Ожидается, что цены на тепличные овощи и дальше будут расти, особенно в зимний период, из-за дополнительных затрат на поддержание тепла.

Также отмечено, что из-за нехватки местной продукции растет доля импортных овощей, преимущественно из Турции. В то же время стоимость импортируемых товаров также повышается из-за значительных логистических расходов и таможенных пошлин.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году цена борщового набора значительно выросла, ведь традиционно доступные овощи подорожали до рекордного уровня. Это произошло из-за проблем с урожаем и экономических факторов, которые повлекли за собой повышение стоимости картофеля, моркови и лука.

Мы также писали, что сыровары Украины вынуждены и дальше повышать цены на свою продукцию из-за постоянного подорожания сырого молока. Рост затрат на основное сырье оказывает существенное влияние на формирование конечной стоимости сыра.